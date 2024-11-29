İstanbul'da Yıkım Sırasında Çökme: Bir İşçi Kurtarıldı, Diğerine Ulaşma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Yıkım Sırasında Çökme: Bir İşçi Kurtarıldı, Diğerine Ulaşma Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul\'da Yıkım Sırasında Çökme: Bir İşçi Kurtarıldı, Diğerine Ulaşma Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Güngören'de kontrollü yıkım sırasında meydana gelen çökmede bir işçi yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor. Vali Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulundu ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

29.11.2024 21:28  Güncelleme: 21:33
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İSTANBUL Valisi Davut Gül, Güngören'de yıkımı sırasında meydana gelen çökmede göçük altında işçinin kurtarılma çalışmalarının sürdüğü binada yetkililerden bilgi aldı. Olay yerinde açıklama yapan Vali Gül, "Çalışmalar çok dikkatli bir şekilde yürütülüyor. Alanda çalışmak oldukça zor, içeride bir vatandaşımız olduğu düşünülüyor. Onu sağ salim kurtarmak için büyük bir titizlikle çalışmalar sürdürülüyor" dedi.

Olay, 15.30 sıralarında Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokakta meydana geldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden binanın üst kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökme sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerden Ümit Kurt, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kurt, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Göçük altında kalan diğer işçiye ulaşmak için itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

VALİ GÜL, OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vali Gül, yaptığı açıklamada, "AFAD, UMKE ve ilçe belediyesi ekiplerimiz hemen olay yerine intikal etti. Çalışmalar çok dikkatli bir şekilde yürütülüyor. Alanda çalışmak oldukça zor, içeride bir vatandaşımız olduğu düşünülüyor. Onu sağ salim kurtarmak için büyük bir titizlikle çalışmalar sürdürülüyor. İş makineleri, ekipmanlar ve personel oldukça fazla, ancak çalışma alanı dar olduğu için süreç biraz zaman alıyorö dedi.

'SAĞLIK DURUMUNA DAİR BİR BİLGİMİZ YOK'

Vali Gül, içeride kalan vatandaşa henüz ulaşılamadığını belirterek, "Sağlık durumuna dair bir bilgimiz yok. Daha önce enkazdan bir vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı ve sağlık durumu iyi. Çalışma sırasında bulunan toplam 6 kişiden 4'ü olaydan etkilenmeden kurtulmuştu. Bir kişi kurtarıldı, bir kişinin de kurtarılması için çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından çevredeki vatandaşlarla sohbet eden Vali Gül, çökmeden etkilenen kişiler ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. Enkaz altındaki vatandaşa ulaşılması için ekiplerin çalışmaları devam ederken İstanbul İtfaiyesi çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Yıkım Sırasında Çökme: Bir İşçi Kurtarıldı, Diğerine Ulaşma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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