İstanbul\'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

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YOĞUN kar yağışı sonrası Arnavutköy Avcılar ve Esenyurt 'ta eğitime bir gün ara verildi.

Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu paylaştığı videoda "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Avcılar Kaymakamlığı da ilçedeki okulları bugün tatil etti.