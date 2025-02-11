Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu paylaştığı videoda "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı. Diğer yandan Avcılar Kaymakamlığı da ilçedeki okulları bugün tatil etti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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