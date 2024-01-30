 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve İzmir için sarı kodlu uyarı yayınladı. İstanbul'da karla karışık yağış, diğer kentlerde ise sağanak bekleniyor.

30.01.2024 - 07:46,  Güncelleme: 07:52
Abone Ol

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu raporuna göre Marmara ve kuzey Ege karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı, Akdeniz'in yüksek kesimleri kar yağışlı, kıyı kesimleri ise sağanak yağmurlu olacak. İç ve doğu bölgeler ise kapalı olacak. Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

4 İL İÇİN ALARM VERİLDİ

Öte yandan Meteoroloji 4 kent için de sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu iller Balıkesir, Çanakkale, İstanbul ve İzmir olarak sıralandı. Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'de kuvvetli sağanak, İstanbul'da ise karla karışık yağış bekleniyor. Yetkililer sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı
İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: şimdi bu haberlerin doğruluğu olsaydı istanbul kara gömülmüştü :) Yanıtla 0 6
  • Hakan Uzuner: Karla karışık ne yağacakmış.... Yanıtla 1 1

Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor - Son Dakika


08:44
Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu
08:13
Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı
08:07
Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak
07:46
İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor
07:21
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı! 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı! 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp
05:11
Elon Musk bunu da yaptı! Beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi Elon Musk bunu da yaptı! Beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi
00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı

Son Dakika
08:44 Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu
08:13 Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı
08:07 Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak
07:46 İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor
07:21 İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı! 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp
05:11 Elon Musk bunu da yaptı! Beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 09:01:10. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement