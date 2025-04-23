İstanbul Depremi: 378 Yapısal Hasar Talebi Var - Son Dakika
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İstanbul Depremi: 378 Yapısal Hasar Talebi Var

Çevre Bakanı Kurum, İstanbullara güvence vererek 378 hasar talebinin incelendiğini açıkladı.

23.04.2025 20:29
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Gülseren KARAPINAR-Canan İLARSLAN/İSTANBUL, - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz. İncelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşalttık" dedi.

İstanbul'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'a gelerek AFAD Merkezi'nde toplantı yaptı.

'YERLEŞİM OLAN HERHANGİ BİR BİNA ENKAZ İHBARI GELMEDİ'

Toplantının ardından yapılan çalışmaları açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Allah, ülkemizi ve milletimizi, yavrularımızı böyle afetlerden korusun. Milletimiz müsterih olsun. Mevcut durum itibari ile paniğe mahal verilecek bir durum söz konusu değil. Devletimiz tüm birimleriyle AFAD'ıyla Kızılay'ıyla, jandarmasıyla, sağlık birimleriyle, emniyet birimleriyle, tüm birimleriyle teyakkuza geçmiştir. Türkiye Acil Afet Müdahale Planı çerçevesinde, İstanbul'la ilgili yapılması gereken tüm iş ve işlemler AFAD'ımızın koordinasyonunda devreye alınmıştır. Gerek Büyükşehir, gerekse ilçe belediyelerimiz, gerekse, 'Şu an İstanbul'a nasıl yardım edebiliriz?' diyen komşu belediyelerimiz, illerimizden yeni arkadaşlarımızla birlikte sahada çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bir yandan bu çalışmaları yaparken diğer yandan da Türkiye'nin, AFAD'daki bilim kurulunda hocalarımız da, yine bu konudaki etkin yetkin bilim insanlarımızla birlikte istişare ediyor. Onların görüşleri, fikirleri, önerileri doğrultusunda yine yapılması gereken her türlü iş işlem yapılmaktadır. Her türlü tedbir aziz İstanbul'umuz için alınmaktadır. Acil durum ekiplerimiz, güvnelik güçlerimiz, hasar tespit ve denetim personellerimiz şu an İstanbul'un 39 ilçesinde 963 mahallesinde gelen talepleri 112 koordinasyonuyla birlikte yürütüyoruz. 112'ye gelen istisnasız her bir talebi ciddiye alıyor ve tasnif ediyor ve ilgili birim hangisiyse, ilgili bakanlık hangisiyse anında müdahale yapmak suretiyle süreci yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

'ŞİMDİYE KADAR 378 YAPISAL İHBAR BİZE ULAŞTI'

Bakan Kurum sözlerinin devamında, "İstanbul'da binaların hasar tespitini hızla yapacağız. 3 bin hasar tespit ekibi sahada olacak. Hastane, okul, cami, kaymakamlık binaları, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız. 4 gün içerisinde kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirecek. 'Binam hasar gördü' diyen vatandaşlarımızın binalarına gidip bakılacak, hasar tespitleri yapılacak. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız. 8 bini aşkın taleplerde de ilgili arkadaşlarımızı bölgelere sevk edeceğiz. Şu an itibariyle 378 yapısal ihbar bize ulaştı. İstanbul'da 7 buçuk milyonu aşkın bağımsız birimi düşündüğümüzde, burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı. Hemen incelemelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz. İncelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşalttık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, İstanbul, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Depremi: 378 Yapısal Hasar Talebi Var - Son Dakika

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