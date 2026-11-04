İstanbul Emniyeti’nden zehir tacirlerine peş peşe 4 operasyon! 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ile müşterek uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda;

02-03.11.2026 tarihlerinde Gaziosmanpaşa, Avcılar, Beylikdüzü, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Yapılan aramalarda;

195 kilo 900 gram metamfetamin,

28 kilo 800 gram afyon sakızı maddesi,

55 kilo 600 gram eroin maddesi,

400 bin adet sentetik ecza hap,

112 kilo 850 gram pregabalin maddesi,

133 kilo 800 gram katkı maddesi,

200 bin adet boş kapsül,

1 adet hassas terazi,

1 adet karıştırıcı,

1 adet kompresör,

1 adet hap basım makinesi ele geçirilmiştir.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde üretiminde kullanılan imalathane deşifre edilmiştir.

Konu ile ilgili yakalanan 7 şüpheli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” (TCK 188) suçu kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dördü 03.11.2026 tarihinde üçü de 04.11.2026 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir.