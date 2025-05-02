İstanbul Film Station Sona Erdi - Son Dakika
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İstanbul Film Station Sona Erdi

İstanbul Film Station, genç sinemacılarla usta isimleri bir araya getirerek sona erdi.

02.05.2025 21:32
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Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı, Hope Alkazar ve Fransız Kültür Merkezinin desteğiyle bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen İstanbul Film Station sona erdi.

Etik, ticari ve sürdürülebilir bağımsız sinema için Krema Film ana sponsorluğunda düzenlenen program kapsamında Beyoğlu'nda 4 gün genç sinemacılarla, sektörün usta isimleri bir araya geldi.

İstanbul Film Station-Docs kapsamında 59 başvuru arasında finalist olan projeler, Sidar İnan Erçelik'in "At ile Dağ Arasında", Mümin Barış'ın "İçimdeki Hapishane", Volkan Durmuş'un "Sucuk Olmak", Deniz Ceyhan'ın "Aramızdaki 16.965 Saat Mesafe" ve Can Adiloğlu'nun "Tracing The Roots"u oldu.

Etkinliğin Shorts kısmında ise İrem Tulgaroğlu'nun "Her Şey Yolunda", Berkan Aktepe'nin "Hallika", Sahar Alhoz'un "Sığınak", Eylül Berivan Kızılırmak'ın "Tozkoparan Mixtape" ve Deniz Cengiz'in "Seçim Günü" projesi finale kaldı.

Finale kalan projeler, sektörün önde gelen isimlerinden geri bildirim alma ve projelerini uluslararası düzeyde geliştirme fırsatı buldu.

Stockholm Film Okulu'ndan Anders Rune, Square Eyes Film'den Sofia Tocar ve Torino Film Lab'dan Edoardo Fracchia, bu yılki finalistlerle mentörlük oturumlarına liderlik etti.

Küçükçekmece Film Ofisinden Onur Güler, Roots Post Prodüksiyondan Elçin Çetin, Fongogodan Zülfü Cem Ateş, Fransız Kültür Merkezinden Florent Signifredi ve Tolan Filmden Yunus Emre Tolan da konuk mentörler olarak programda yer aldı.

Bağımsız film üreticileri için gelecek yıI ocak ayında başvuruları açılacak programın, Nisan 2026'da Beyoğlu'nda yeni finalistlere ev sahipliği yapması planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Film Station Sona Erdi - Son Dakika

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