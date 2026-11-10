İstanbul forumunda yaklaşık 300 temsilci yeşil kalkınma işbirliğini ele aldı

İSTANBUL, 10 Kasım (Xinhua) -- İstanbul'da düzenlenen Çin- Türkiye Yeşil Kalkınma İş Forumu'nda bir araya gelen iki ülkenin devlet kurumları ile iş dünyasından yaklaşık 300 temsilci, yeşil kalkınma alanında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini derinleştirmenin yollarını ele aldı.

Pazartesi günü düzenlenen foruma, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi ve Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ortaklaşa ev sahipliği yaptı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin, forumda yaptığı konuşmada, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde son yıllarda güçlü ivme sergilediğini ve verimli sonuçlar verdiğini söyledi.

Yeşil kalkınmanın, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinde en fazla umut vadeden alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Ren, forumun her iki ülkeden şirketlerin yeşil sektörlerde fırsatları değerlendirmesine, etkileşimi güçlendirmesine ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmesine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

Ren, konseyin ekonomik ve ticari işbirliği için nitelikli platformlar oluşturmak, daha iyi profesyonel hizmetler sunmak ve iki ülke arasındaki yeşil kalkınma işbirliğinde daha somut sonuçlar elde etmek üzere Türk ortaklarıyla yakın şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise forumda yaptığı konuşmada, içinde bulunduğumuz yılın Türkiye ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlattı. Çin ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Yılmaz, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha dengeli ve sürdürülebilir şekilde ilerletmeyi umduklarını söyledi.

Türkiye'nin yeşil dönüşümü, kalkınma politikalarının temel unsurlarından biri olarak gördüğünü kaydeden Yılmaz, ülkeye daha fazla Çin yatırımı yapılmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti. Yılmaz ayrıca, iki ülke arasında ve bölge genelinde bağlantı imkanlarına ilişkin işbirliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin Orta Koridor girişimi ile Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi arasındaki uyumu artırmak istediklerini dile getirdi.

Forum kapsamında düzenlenen panellerde, iki ülkeden hükümet ve iş dünyası temsilcileri yeşil enerji, düşük karbonlu sanayi zincirleri, Orta Koridor girişimi ve merkez odaklı ekonomi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Forumda ayrıca iki ülkeden şirketlerin tatbiki işbirliği fırsatlarını keşfetmelerine olanak sağlayan sektörel oturumlar düzenlendi.