İstanbul Havalimanı'nda 493 Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda 493 Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı\'nda 493 Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, bir yolcunun üstünde ve bavulunda yaptıkları aramada 493 orijinal kol saati buldu. Ermenistan uyruklu yolcu gözaltına alınarak kaçakçılık suçlamasıyla adli işleme tabi tutuldu.

28.12.2024 12:31  Güncelleme: 12:32
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İSTANBUL Havalimanı'nda polis ekiplerinin şüphelendiği yolcunun üstünde ve bavulunda yapılan aramada çeşitli markalara ait 493 orijinal kol saati bulundu. Gözaltına alınana Ermenistan uyruklu yolcuya 'kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Havalimanı'nda görevli polis ekipleri, 26 Aralık'ta Moskova'dan gelen yolcuların pasaport kontrollerini yaparken bir yolcunun tedirgin hareketlerinden şüphelendi. Ekipler bunun üzerine Ermenistan uyruklu yolcu Hamlet Ghazaryan'ı takibe aldı. Ghazaryan, havalimanından çıkacağı sırada risk analizi yapan ekipler tarafından durduruldu ve bavulu aranmak üzere yeniden içeri götürüldü. Yolcunun üzerinde ve bagajında yapılan aramalarda farklı markalara ait 493 adet kol saati bulundu. Bulunan saatlerin orijinal olduğu tespit edilirken Ghazaryan'ın söz konusu saatleri yurda kaçak olarak sokmaya çalıştığı saptandı. Gözaltına alınan Ghazaryan hakkında 'kaçakçılık kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda 493 Kaçak Kol Saati Ele Geçirildi - Son Dakika

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