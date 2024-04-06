İstanbul- İzmir Otoyolu'nda, idari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.
Özellikle İstanbul'dan hareket eden sürücülerin Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'ne ulaşımda tercih ettikleri otoyolda tatilin ilk gününde hareketlilik başladı.
Kocaeli ile Yalova arasındaki Osmangazi Köprüsü'nü geçerek güneye doğru seyrini sürdüren tatilcilerden dolayı Bursa Kuzey Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.
Otoyolda görevli ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Bayram Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 272 adet sentetik ecza hap ve 1 adet tüfek bulundu. M. U., T. İ. ve V.B. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Kızılkaya, AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü ve ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olduğunu belirtti. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın yurt içinde ve dışında haber alma hakkını sağlayan önemli bir haber ajansı olduğunu vurguladı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde imece usulü ile yapılan 3 bin kişilik iftar programı belediye bütçesinden tek kuruş alınmadan gerçekleştirildi. Hayırseverler ve vatandaşlar topladıkları para ile iki büyükbaş hayvan alıp 3 bin kişiye yetecek kadar yemek yaptırarak iftar programını düzenledi. Program, Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirilerek gelecek yıllarda da yapılması planlanıyor.
Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüs firmaları ek seferler düzenleyerek talebe yetişmeye çalıştı. Vatandaşlar, bayram nedeniyle bilet fiyatlarının yükseldiğini ifade etti.
CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Cemil Tugay, önceki başkan Tunç Soyer'den görevi devraldı. Devir teslim töreni öncesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Tugay, halka kulak verdiklerini ve geleceğe umutla baktıklarını belirtti. Tugay, İzmir Büyükşehir çalışanlarını daha fazla sorumluluk almaya ve çalışmaya davet etti. Görevi devreden Soyer ise Tugay'a zeytin fidanı hediye etti.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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