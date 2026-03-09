İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

İstanbul-İzmir Otoyolu\'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
09.03.2026 12:15
Balıkesir'de otomobiliyle şarampole devrilen sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.F.E. idaresindeki 34 DIC 918 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Susurluk Söyütçayır mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

A.F.E'nin cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Susurluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otoyolda kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

13:20
SON DAKİKA: İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
