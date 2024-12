İstanbul Kent Üniversitesi\'nde Yapay Zeka ve Markalar Zirvesi

Güncel

İSTANBUL Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Marka Zirvesi ve Marka Fabrikası etkinliği gerçekleştirdi. Üniversitenin Kağıthane yerleşkesinde düzenlenen organizasyonda yapay zeka çağında markaların stratejik yolculukları ele alındı.

Etkinliğin açılış konuşmasını İstanbul Kent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasret Çomak yaptı. Çomak, yapay zekanın pazarlama dünyasındaki etkilerinden bahsederek, bu tür etkinliklerin öğrenciler ve sektör profesyonelleri için bir köprü görevi gördüğünü ifade etti.

İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner'in koordinatörlüğünde, 4'üncü sınıf öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleşen Marka Zirvesi, bu yıl 'Yapay Zeka Çağında Markaların Stratejik Yaklaşımları' temasıyla düzenlendi. Yoğun ilgi gören etkinlikte katılımcılar ve sektör temsilcileri markaların geleceğine dair fikir alışverişinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası şirketlerden yöneticilerin bir araya geldiği zirvede, yapay zeka odaklı iletişim stratejileri sektör profesyonelleri tarafından derinlemesine ele alındı. Konuşmacılar arasında Redbull Dijital Pazarlama Yöneticisi Kemal Çifci, EVYAP Dijital Pazarlama Müdürü Merve Erkaya, EVYAP Pazarlama Müdürü Beste Kaya, Leap Hub Inc. Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dilara Savaşçı Yazıcı, Leap Hub Inc. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve COO Emine Göksu, Leap Hub Inc. Global SEO Direktörü Çağatay Yazıcı, Pladis Türkiye/Ülker Ücretlendirme, Yan Haklar ve Dijitalizasyon İnsan Kaynakları Direktörü Kenan Kayhan ve Arzum Küçük Ev Aletleri Marka İletişim Yöneticisi Cevdet Yanalak yer aldı.

Zirveyle eş zamanlı olarak düzenlenen Marka Fabrikası, 4'üncü sınıf öğrencilerinin yaratıcı projelerini sergilediği bir platform oldu. İstanbul Konferans Salonu'nun fuaye alanında gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler geliştirdikleri markaları tanıtarak sektör profesyonellerinden geri bildirim alma fırsatı yakaladı.

'TEORİ VE PRATİĞİ BİRLEŞTİREREK GELECEĞİN MARKA PROFESYONELLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ'

Etkinlik sonrası açıklama yapan Doç. Dr. Duygu Aydın Aslaner, şunları söyledi:

"Marka Zirvesi ve Marka Fabrikası, öğrencilerimizin sadece teorik bilgilerini pratiğe dökebilecekleri değil, aynı zamanda sektörle güçlü bağlar kurabilecekleri önemli bir platform oldu. Bugün burada sergilenen projeler, öğrencilerimizin gelecekte marka dünyasında nasıl bir fark yaratacaklarının açık bir göstergesi."

Etkinlik sonunda, İstanbul Kent Üniversitesi İİSBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Elif Çağlı Kaynak, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. A. İlkay Ceyhan ve Dr. Öğretim Üyesi Cansu Arısoy Gedik, konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.