İstanbul Kitapçısı, Şehir Genelinde 26 Şube ile Kültür Sanat Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul Kitapçısı, Şehir Genelinde 26 Şube ile Kültür Sanat Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor

İstanbul'un merkezi noktalarında bulunan İstanbul Kitapçısı, 26 şube ve 2 mobil şubesiyle kitap, dergi ve kültür sanat etkinlikleri sunarak İstanbulluları bir araya getiriyor. Ücretsiz etkinliklerle bölgenin kültürel hayatına katkıda bulunuyor.

28.03.2025 14:44  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'un en merkezi noktalarında yer alan İstanbul Kitapçısı, kitap dergi ve kitap kafe konseptlerindeki 26 şube ve 2 mobil şube ile şehre yayılıyor. "İçinde dünya var" mottosuyla hizmet veren İstanbul Kitapçısı, aynı zamanda gerçekleştirilen ücretsiz kültür sanat etkinlikleriyle İstanbulluları ağırlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki İstanbul Kitapçısı şubelerinde, İBB Yayınları tarafından yayımlanan tarih, kültür, araştırma-inceleme, edebiyat alanlarındaki prestijli yayınların yanı sıra farklı yayınevlerinin tarih, edebiyat, felsefe, politika, turizm, spor, hobi gibi pek çok farklı alandaki kitaplarının satışı gerçekleştiriliyor.

Tarih ve kültürün kesiştiği noktalarda yer alan İstanbul Kitapçısı, İstanbullunun vapur beklerken vaktini kitap keşfetmeye ayıracağı; işine giderken uğrayıp sabah kahvesini alacağı; arkadaşları ile buluşup keyifli sohbetler gerçekleştireceği; çocuklu ailelerin rahatlıkla vakit geçirebileceği zengin içerikleriyle etkinliklere dahil olabileceği ortak bir yaşam alanı sunuyor.

İstanbul Kitapçısı, aynı zamanda İstanbul'un ruhunu en güzel yansıtan noktalardaki şubelerinde kültür sanat etkinliklerine de yer veriyor. İmza günlerinden söyleşilere, eğitici çocuk atölyelerinden konserlere ve stand up gösterilerine kadar pek çok etkinlik ücretsiz olarak İstanbullularla buluşuyor; İstanbullular hem iş çıkışı yorgunluğunu atıyor hem de hafta sonunu keyifli etkinliklerle geçiriyor.

"İstanbul Kitapçısı şubeleri"

İstanbul Kitapçısı, Kadıköy, Karaköy, Şerefiye Sarnıcı, Eminönü, Beşiktaş, Beyoğlu, Bağcılar, Mecidiyeköy, Müze Gazhane, Yerebatan Sarnıcı, Ümraniye, Silahtarağa, Taksim Sanat, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Feshane, Süleymaniye Radart, Bulgur Palas, Dijital Deneyim Merkezi, Haliç, Kabataş, Maltepe, Miniatürk Çocuk, Beylikdüzü, Şirinevler, Cumhuriyet Müzesi ve Dudullu şubeleri ile 2 tane de mobil şubede hizmet vermektedir.

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, İstanbul, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kitapçısı, Şehir Genelinde 26 Şube ile Kültür Sanat Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

14:56 Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur Bahçeli: İBB yankesicilerin eline hapsolmuştur
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:51 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir 7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
22:56 Emine Erdoğan’dan BM Genel Merkezi’nde Sıfır Atık Konuşması Emine Erdoğan'dan BM Genel Merkezi'nde Sıfır Atık Konuşması
21:52 Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı Fazilet Apartmanı Davası: 10 Belediye Personeli Hakkında Dava Açıldı
21:45 Güney Kıbrıs’ta yeni terör örgütü kuruldu Hedeflerinde ise Türkiye var Güney Kıbrıs'ta yeni terör örgütü kuruldu! Hedeflerinde ise Türkiye var
21:10 Ege Denizi’nde 4.5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
20:43 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında 2 kişinin can verdiği otel yangınının çıkış nedeni güvenlik kamerasında
20:30 İstanbul’a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan’a yardım çağrısı İstanbul'a gelirken gözaltına alınan Gagavuzya liderinden Erdoğan'a yardım çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 15:21:33. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Kitapçısı, Şehir Genelinde 26 Şube ile Kültür Sanat Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement