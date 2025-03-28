İstanbul Kitapçısı, Şehir Genelinde 26 Şube ile Kültür Sanat Etkinliklerine Ev Sahipliği Yapıyor

(İSTANBUL) - İstanbul'un en merkezi noktalarında yer alan İstanbul Kitapçısı, kitap dergi ve kitap kafe konseptlerindeki 26 şube ve 2 mobil şube ile şehre yayılıyor. "İçinde dünya var" mottosuyla hizmet veren İstanbul Kitapçısı, aynı zamanda gerçekleştirilen ücretsiz kültür sanat etkinlikleriyle İstanbulluları ağırlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki İstanbul Kitapçısı şubelerinde, İBB Yayınları tarafından yayımlanan tarih, kültür, araştırma-inceleme, edebiyat alanlarındaki prestijli yayınların yanı sıra farklı yayınevlerinin tarih, edebiyat, felsefe, politika, turizm, spor, hobi gibi pek çok farklı alandaki kitaplarının satışı gerçekleştiriliyor.

Tarih ve kültürün kesiştiği noktalarda yer alan İstanbul Kitapçısı, İstanbullunun vapur beklerken vaktini kitap keşfetmeye ayıracağı; işine giderken uğrayıp sabah kahvesini alacağı; arkadaşları ile buluşup keyifli sohbetler gerçekleştireceği; çocuklu ailelerin rahatlıkla vakit geçirebileceği zengin içerikleriyle etkinliklere dahil olabileceği ortak bir yaşam alanı sunuyor.

İstanbul Kitapçısı, aynı zamanda İstanbul'un ruhunu en güzel yansıtan noktalardaki şubelerinde kültür sanat etkinliklerine de yer veriyor. İmza günlerinden söyleşilere, eğitici çocuk atölyelerinden konserlere ve stand up gösterilerine kadar pek çok etkinlik ücretsiz olarak İstanbullularla buluşuyor; İstanbullular hem iş çıkışı yorgunluğunu atıyor hem de hafta sonunu keyifli etkinliklerle geçiriyor.

"İstanbul Kitapçısı şubeleri"

İstanbul Kitapçısı, Kadıköy, Karaköy, Şerefiye Sarnıcı, Eminönü, Beşiktaş, Beyoğlu, Bağcılar, Mecidiyeköy, Müze Gazhane, Yerebatan Sarnıcı, Ümraniye, Silahtarağa, Taksim Sanat, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Feshane, Süleymaniye Radart, Bulgur Palas, Dijital Deneyim Merkezi, Haliç, Kabataş, Maltepe, Miniatürk Çocuk, Beylikdüzü, Şirinevler, Cumhuriyet Müzesi ve Dudullu şubeleri ile 2 tane de mobil şubede hizmet vermektedir.