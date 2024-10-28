İstanbul Kukla Festivali 26. Kez

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Sanat yönetmenliğini Cengiz Özek'in üstlendiği "Uluslararası İstanbul Kukla Festivali", 30 Ekim-3 Kasım'da, 26. kez sanatseverlerle buluşacak.

Festivalde 6 ülkeden 11 farklı oyunun 39 gösterimi, seyircilerin beğenisine sunulacak.

Festivale bu yıl yurt dışından katılacak oyunlar arasında Cheung Chun Fai'nin geleneksel Çin kültürü kukla gösterisi, İspanya'dan Hilarilar Marionetas grubunun sergileyeceği ipli kukla tekniğiyle "The Bellhop" oyunu, İtalya'dan Teatro Verde'nin yapımı "Cep Sirki" oyunu ve Meksika'dan Compania Banyan de Marionetas tiyatrosunun 2 farklı oyunu yer alıyor.

Türkiye'den ise festivalin kurucusu Cengiz Özek'in "Eşek Karagöz" adlı gösterisi, Emre Tandoğan'ın "Yara" isimli oyunu, Ercan Sönmez'in "Ulu Çınar" adlı Karagöz oyunu ile Murat Karahüseyinoğlu'nun William Shakespeare'in "Venedik Taciri" adlı oyunundan hareketle oluşturduğu Karagöz oyunu sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) restorasyonundan sonra hizmete açılan Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi ise bu yıl festivalin ana mekanlarından biri olacak. Festivalde yer alan birçok oyun Sıbyan Mektebi'nin bahçesinde her akşam seyirciyle buluşacak.

Mektepte 8 yaş üstü çocuklar için de "Gölge Kuklası Yapım Atölyeleri" ve yetişkinlere yönelik Karagöz Atölyesi gerçekleştirilecek.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve programa "www.istanbulkuklafestivali.com" adresinden ulaşılabilir.