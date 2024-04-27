İstanbul merkezli operasyonda 3 PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

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İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın "ideolojik alan yapılanmasına" yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü ortak çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon

Polis ekipleri, çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK'nın Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan KCK/TDÖnün ideolojik alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren basın yayın komitesi YRD'de faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemişti.

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakalamıştı.