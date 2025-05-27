İstanbul Müzakerelerinde Barış Memorandumu Üzerine - Son Dakika
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İstanbul Müzakerelerinde Barış Memorandumu Üzerine

27.05.2025 13:42
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Rusya, Ukrayna ile İstanbul müzakerelerinde barış memorandumu taslağını hazırladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İstanbul müzakerelerinde üzerinde mutabakata varılan memorandum taslağının hazırlandığını belirterek, Rus tarafının taslağında Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne ilişkin uzlaşma ilkeleri, olası barış anlaşmasının sağlanması için süre, potansiyel ateşkes ile ilgili konuların yer alacağını bildirdi.

Zaharova, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin başkenti Mahaçkale'de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan görüşmelerin yapıldığı İstanbul müzakerelerinde üzerinde tarafların barışa yönelik çözüm için üzerinde anlaştığı memorandum konusunda detaylara ilişkin bilgi veren Zaharova, bu müzakere kapsamındaki anlaşmaların " Kiev'in tutumu nedeniyle zorlukla" sağlandığını belirtti.

Rus tarafının gelecekteki bir barış anlaşmasına ilişkin taslak memorandum üzerinde çalıştığı bilgisini paylaşan ve memorandumda Ukrayna'daki ihtilafın çözümüne ilişkin koşulların ve temel ilkelerin yer alacağını kaydeden Zaharova, "Rusya, uzlaşma ilkeleri, olası bir barış anlaşmasının sonuçlandırılması süresi, ilgili anlaşmalara varılması durumunda belirli bir süre için potansiyel ateşkes gibi bir dizi pozisyonun tanımıyla barış anlaşmasının geleceğine ilişkin bir memorandum taslağı geliştirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın hazırlayacağı memorandumu da bekleyeceğini kaydeden Zaharova, Kiev'in çalışmalarını Moskova ile eş zamanlı olarak göndermesini beklediğini aktardı.

Buna karşılık Ukrayna'nın Rusya'daki sivil unsurlara saldırdığını dile getiren Zaharova, Kiev'in "bu terörist yöntemlerin yardımıyla müzakere etme yanılsaması yaratmaya çalıştığını" ifade etti.

"Bu tip saldırılar durumu daha da kötüleştiriyor"

AA muhabirinin "geçen hafta İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde diplomatlara ateş açmasını nasıl değerlendirdiği" sorusunu cevaplayan Zaharova, "Bu tip saldırılar gerginliği azaltma sürecine hiçbir katkı sağlamadığı gibi, durumu daha da kötüleştiriyor." dedi.

Filistin'de yaşananların insani felaketten bile öte bir şey olduğunu vurgulayan Zaharova, "Bu, çok sayıda barışçıl sivilin ölümüne yol açan, modern zamanların en utanç verici olgusudur." ifadelerini kullandı.

İsrail tarafı ile Rusya'nın temas halinde olduğunu aktaran Zaharova, bir bildiri yayınlanması için uluslararası platformlarda çalıştıklarını söyledi.

Zaharova, belirli bir saldırıya verilen tepki veya silahlı güçlerin attığı adımdan ziyade sorunun bütününe yönelik yaklaşımın önemli olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA

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