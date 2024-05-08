İstanbul Planlama Ajansı'nın yeni başkanı Buğra Gökce oldu - Son Dakika
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İstanbul Planlama Ajansı'nın yeni başkanı Buğra Gökce oldu

İstanbul Planlama Ajansı\'nın yeni başkanı Buğra Gökce oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın yeni başkanı Buğra Gökce oldu. Gökce, İstanbul'un geleceği için akıl ve bilimin ışığında çalışmalar yapacaklarını belirtti.

08.05.2024 17:39  Güncelleme: 17:43
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) yeni başkanı Buğra Gökce oldu. Gökce, "Yeni dönemde İPA, kuruluş amaç ve ilkelerine uygun olarak İstanbul'un geleceği için akıl ve bilimin ışığında, farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerin katkıları ve 16 milyon İstanbullunun katılımıyla İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

İBB'ye bağlı İPA'nın kurucu başkanı Resul Emrah Şahan, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayı olmasının ardından görevinden ayrılmıştı. Seçimi kazanarak belediye başkanı olan Şahan'dan boşalan göreve Buğra Gökce getirildi.

Geçen dönem İBB Genel Sekreter Yardımcılığı yapan ve yerel seçimlerde CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gelişmeyi duyurdu. "Benim için gurur verici bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum" diyen Gökce, şunları kaydetti:

"İstanbul'un bilimsel çalışmalar ışığında ve İstanbulluların katılımıyla planlanması, güzel şehrimize ait güncel sorunların tespit edilerek bu sorunların çözümüne yönelik veriye dayalı strateji ve politika önerileri geliştirilmesi için 2020 yılında kurulan, bugüne kadar da İstanbul'un geleceği açısından hayati önemde projeler ve politikalar geliştiren İstanbul Planlama Ajansı'nın başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Bana bu önemli görev ve sorumluluğu veren İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve İstanbul Planlama Ajansı'nı İstanbul'a kazandıran, kurucu başkanımız değerli dostum Resul Emrah Şahan'a teşekkür eder, bu tarihe kadar İPA bünyesinde sürdürdükleri çalışmalarla örnek olan tüm çalışma arkadaşlarıma da önümüzdeki dönemde üstün başarılar dilerim.

"7/24 ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yeni dönemde İPA, kuruluş amaç ve ilkelerine uygun olarak İstanbul'un geleceği için akıl ve bilimin ışığında, farklı disiplinlerden uzman akademisyenlerin katkıları ve 16 milyon İstanbullunun katılımıyla İstanbul'a hizmet etmeye devam edecek. Aynı zamanda Belediye Birliklerimiz üzerinden sadece İstanbul'a değil, Türkiye'deki yerel yönetimler ve akademiye de bir iş birliği modeli sunacak, kentlerimizin geleceğini ilgilendiren konularda sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da ve dünyada örnek bir kuruluş olma hedefimize ilerleyeceğiz. Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ailesinin tüm üyeleriyle yürümeye, her şey çok daha güzel olsun diye yeni yatırımlar, yeni atılımlarla İstanbul ve Türkiye'miz için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Tam yol ileri!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Planlama Ajansı'nın yeni başkanı Buğra Gökce oldu - Son Dakika

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