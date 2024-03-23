İstanbul Şişli\'de trafik kazasında şehit olan polis memuru memleketine uğurlandı

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İstanbul Şişli'de dün gece geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Bingöl'e gönderildi.

Kaza dün gece 23.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan yunus ekibinin virajı alamaması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan iki polis memuru, 112 ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Bor, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan diğer polis memuru Faruk Furkan Ertuğrul Keleş'in tedavisi sürüyor.

ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit polis için sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kazada yaralanan polis memuru Faruk Furkan Ertuğrul Keleş'in tedavisinin devam ettiğini söyledi. Aktaş, "Bizler bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin en derin üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi. Şehit polisin naaşı törenin ardından toprağa verileceği memleketi Bingöl'e gönderildi.