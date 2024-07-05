İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Zafer musaboğlu:

İçkiye zinaya eğlenceye tövbe ettiğimiz gün Allahın rahmeti gani gani olur biiznillah ALLAH İSTERSE SİZE KARŞI KİMSE GALİP GELEMEZ...

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hakan null: Bunlar tamamen doğa olayı, herhangi bişeye bağlamamak lazım.. 30 30

Yusuf Çarman: Ne güzel yazmış! Bunu beğenmeyen zihniyet kim acaba, niye rahatsız olur? 29 8