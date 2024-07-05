İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
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İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

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Meteoroloji ve AKOM'un art arda uyarıları sonrası İstanbul Anadolu yakasında sağanak yağış etkili oldu. Havanın bir anda kararmasıyla sokaklar sular altında kalırken, dolu şeklinde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

05.07.2024 13:04
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe uyarılar sonrası megakent İstanbul sağanak yağışın etkisi altına girdi.

İSTANBUL'DA GÜNDÜZ GECEYE DÖNDÜ

Gündüzün geceye dönmesiyle dolu şeklinde etkili olan yağış İstanbul sokaklarını sular altında bırakırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

ART ARDA DÜŞEN YILDIRIMLAR KORKU YARATTI

Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nı etkisi altına alan sağanak yağış öğlen saatlerinde Anadolu Yakası'nı da vurdu. Seyir halindeki araçlar bir anda kendilerini su birikintileri içinde bulurken, art arda düşen yıldırımlar da korku dolu anlar yaşattı.

İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Anadolu Yakası, İstanbul, AKOM, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • Zafer musaboğlu: İçkiye zinaya eğlenceye tövbe ettiğimiz gün Allahın rahmeti gani gani olur biiznillah ALLAH İSTERSE SİZE KARŞI KİMSE GALİP GELEMEZ... 85 32 Yanıtla
    hakan null: Bunlar tamamen doğa olayı, herhangi bişeye bağlamamak lazım.. 30 30 Yusuf Çarman: Ne güzel yazmış! Bunu beğenmeyen zihniyet kim acaba, niye rahatsız olur? 29 8 Ali Akkaya: hakan doğayı babanmı yönlendiriyor 17 4
  • Gülçin Aslan: Kadıköy’de çok güzel bir hava var. Yağmur bir anda geldi şimşekler çakıyor. Ve çok güzel yağmur yağıyor Rabbim afetinden muhafaza etsin bereketli olsun inşallah 24 2 Yanıtla
  • Emre Sevinc: Ataşehirde hava 30 derece nereye yağıyor bu yağmur 15 7 Yanıtla
    Mazlum Arslan: Küçükçekmece gel hiiiiii 4 1 kamer tekeş: kadikoyu sel goturdu ne anlatiyosun,Uskudari da oyle 0 0
  • Alper Elma: anadolu yakasinda oturuyorum dışarısı güneşli cocuklar kapıda oyun oynuyor, acaba nereye yağdı,havada zerre kadar kararma yok 5 1 Yanıtla
  • Orhan Özdemir: Kadıköy suan yıkılıyor 6 0 Yanıtla
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