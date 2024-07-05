Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe uyarılar sonrası megakent İstanbul sağanak yağışın etkisi altına girdi.
Gündüzün geceye dönmesiyle dolu şeklinde etkili olan yağış İstanbul sokaklarını sular altında bırakırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nı etkisi altına alan sağanak yağış öğlen saatlerinde Anadolu Yakası'nı da vurdu. Seyir halindeki araçlar bir anda kendilerini su birikintileri içinde bulurken, art arda düşen yıldırımlar da korku dolu anlar yaşattı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı - Son Dakika
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