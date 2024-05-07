İstanbul Tabip Odası, 10 dakika içinde 3-4 hastaya randevu verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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İstanbul Tabip Odası, 10 dakika içinde 3-4 hastaya randevu verilmesine tepki gösterdi

İstanbul Tabip Odası, 10 dakika içinde 3-4 hastaya randevu verilmesine tepki gösterdi

İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle, 10 dakika içinde 3-4 hastaya randevu verilmesinin tehlikelerine dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunan İstanbul Tabip Odası, bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artışa neden olacağını belirtti. Doktor sayısındaki yetersizlikler nedeniyle hastanelerde yığılmalar yaşanırken, randevu süre aralığının 5 dakikaya düşürülmesi de soruna çözüm olmadı.

07.05.2024 13:56
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(İSTANBUL)- İstanbul Tabip Odası, 10 dakika içinde 3-4 hastaya randevu verildiğini gösteren görseli sosyal medya hesabından paylaşarak oluşabilecek tehlikeye dikkat çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunan İstanbul Tabip Odası, "Bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır" açıklamasını yaptı.

Doktor sayısındaki yetersizlikler hastanelerde yığılmalara neden olmuş, Sağlık Bakanlığı hastanelerdeki yığılmanın önüne geçilmesi amacıyla randevu süre aralığını 6 Ekim 2022'de 10 dakikadan 5 dakikaya düşürmüştü. Ancak bu da soruna çare olamadı.

"SAĞLIK 2 DAKİKAYA SIĞMAZ"

İstanbul Tabip Odası (İTO) sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir görsel paylaştı. İstanbul'da bir eğitim araştırma hastanesinin 8 Mayıs randevu ekranını paylaşan İTO, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek, "Sağlık 2 dakikaya sığmaz!" dedi.

"SAĞLIKTA ŞİDDET VE MALPRAKTİS DAVALARINDA ARTIŞ DIŞINDA SONUÇLARI OLACAKTIR"

İstanbul Tabip Odası, başka bir paylaşımında ise bir meslek mensubunun, mesleğini uyguladığı esnada ortaya çıkan hatalı hareketleri için kullanılan malpraktiste de vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"MHRS ekranında hastaya randevu süresi 10 dakika olarak görülüyor. Aynı 10 dakikaya 3-4 hastaya randevu veriliyor. Doktor ekranı bu şekilde görülüyor. Uyarıyoruz; bu uygulamanın sağlıkta şiddet ve malpraktis davalarında artış dışında sonuçları olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Tabip Odası, 10 dakika içinde 3-4 hastaya randevu verilmesine tepki gösterdi - Son Dakika

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