İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Dünya Meteoroloji Örgütü: Mart ve Mayıs ayları arasında El Nino etkisi olacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) geçen yıl ve özellikle bu yıl normaller üzerinde sıcaklık getiren El Nino'nun bu yılın Mart ve Mayıs ayları aralığında normalin üstünde sıcaklıklara neden olabileceğini duyurdu. WMO Genel Sekreteri Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu, ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız ana suçludur" dedi.