İstanbul trafiğinde "ara tatil" yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul trafiğinde "ara tatil" yoğunluğu

İstanbul'da, okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş günü mesai bitimi dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

08.11.2024 19:46
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İstanbul'da, okullarda birinci dönem ara tatilinin başlaması ve haftanın son iş günü mesai bitimi dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Edirne istikametinde Avcılar'dan Esenyurt'a kadar ve Beylikdüzü TÜYAP rampasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avcılar'dan Topkapı istikametine ise trafik akıcı seyrediyor.

Edirne yönünde Cevizlibağ'dan başlayan trafik Küçükçekmece'ye kadar sürüyor. Haliç Köprüsü girişinde de trafik iki yönlü yoğun ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arasında her iki yönde yoğunluk mevcut.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arası ile Kurtköy kesiminde trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Acıbadem'den başlıyor. Diğer yönde ise köprü çıkışında başlayan yoğunluk Altunizade'ye kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Kavacık arasında da trafik çift yönlü ağır ilerliyor.

Öte yandan, bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu görülüyor.

Ayrıca, bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 65 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul trafiğinde 'ara tatil' yoğunluğu - Son Dakika

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