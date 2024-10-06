İstanbul'u Koşuyorum Etkinliği Renkli Koşu Temasıyla Yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'u Koşuyorum Etkinliği Renkli Koşu Temasıyla Yapıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliği, Renkli Koşu temasıyla Yenikapı'da gerçekleştirildi. 4 bin kişinin katıldığı yarışta çeşitli ödüller verildi ve sporcular rengarenk bir atmosferde keyifli dakikalar yaşadı.

06.10.2024 16:23  Güncelleme: 16:32
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un etkinliklerinden biri olan "İstanbul'u Koşuyorum"un "Colour Run" (Renkli Koşu) temalı Avrupa etabı, bugün Yenikapı'da yapıldı. 5K ve 10K kategorilerinde düzenlenen yarışlarda bu yıl yaklaşık 4 bin kişi ter döktü.

İBB iştiraki Spor İstanbul'un etkinliklerinden biri olan "İstanbul'u Koşuyorum"un "Colour Run" (Renkli Koşu) temalı Avrupa etabı, bugün Yenikapı'da yapıldı. Sağlığa zararı olmayan boyaların havaya püskürtülmesiyle başlayan yarış, rengarenk geçti. Koşucular renkli bir atmosferde parkur boyunca eğlenceli dakikalar yaşadı. "İstanbul'u Koşuyorum" Avrupa etabının startını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İBB Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı Banu Saraçlar ve İBB Spor İstanbul yöneticileri verdi.

13 farklı yaş grubunda gerçekleştirilen Avrupa etabı; Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sarayburnu ve Gülhane'yi kapsayan Tarihi Yarımada güzergahında yapıldı. Sporcular, hem rekabetin hem de sporun keyfini çıkardı.

10K'da şampiyon Tuğluk ve Kaya

Etabın 10K kategorisinde erkekler klasmanında şampiyon Abdullah Tuğluk oldu. İkinci Abdulhalik Çağıran olurken, Salih Teksöz yarışı üçüncülükle tamamladı. Kadınlar klasmanında ise 10K yarışının galibi Özlem Kaya oldu. Kaya'yı Esmanur Yılmaz ve Ezgi Kaya takip etti. 10K koşusunda birincilere 10 bin, ikincilere 8 bin, üçüncülere 6 bin, dördüncülere 5 bin, beşincilere 4 bin lira para ödülü verildi.

5K'nın kazananı Çeçen ve Kalpakova

5K kategorisinde ise erkeklerde zafere Bilal Çeçen ulaştı. Muhammed Batuhan Çekiç yarışı ikinci tamamlarken, Kenan Kılıç ise üçüncü oldu. 5K kadınlarda ipi göğüsleyen isim Maria Kolpakova oldu. Kolpakova'yı Gülsün Adıgüzel ve Gülşen Acar takip etti.

13 farklı grubuna kupa ve madalya

Yarıştaki 13 farklı yaş kategorisinde ilk 3'e girmeyi başaran sporculara da kupa ve madalya takdim edildi. Sportive, Züber, Tchibo ve Kanyon'un destekleriyle düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabının tüm sonuçlarına İBB Spor İstanbul'un web sitesinden ulaşılabiliyor.

İstanbul\'u Koşuyorum Etkinliği Renkli Koşu Temasıyla Yapıldı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'u Koşuyorum Etkinliği Renkli Koşu Temasıyla Yapıldı - Son Dakika

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