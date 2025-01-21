Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alındı

ANKARA'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

21.01.2025 13:55
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ANKARA'da 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı. Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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