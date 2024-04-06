İstanbul\'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili

Çorum Alaca'da Tır ve 2 Otomobilin Çarpıştığı Kazada 9 Kişi Yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Şahin Y. idaresindeki bir tır ile Metin A. ve Erdal Y. tarafından kullanılan 2 otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Erdal Y. ve otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.