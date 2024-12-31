İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı

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İstanbul Valiliği yılbaşı için alınan tedbirleri duyurdu. 60 bin personelin görev yapacağı İstanbul'da Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bazı yollar saat 14.00'ten itibaren kapatılacak. İşte kararın detayları...

31.12.2024 08:10  Güncelleme: 08:25
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Megakent İstanbul'da yılbaşı için alınan tedbirler Valilik'in yazılı açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda birçok yol trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi. Yılbaşı gecesinde İstanbul'da 60 bin polis görev yapacak.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

- İstanbul'umuzun 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır.

- Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60.068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır. İstanbul'umuzun 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

- 31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60.068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır.

- Ayrıca Mobil Göç Araçlarıyla sürdürülen yasa dışı göçle mücadele çalışmaları, yılbaşında da aralıksız devam edecektir.

- Yılbaşı tedbirleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, 31.12.2024 Salı günü saat 08:00'dan 01.01.2025 Çarşamba günü saat 08:00'a kadar yasaklanmıştır.

Öte yandan, 31 Aralık Salı günü; Vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin gıda denetimleri, Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini de en hızlı şekilde alabilmeleri için 112 ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Vatandaşlarımızın fahiş fiyat nedeniyle yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri,

Günübirlik kiralanan evlerde ve otellerde kayıtsız kalma ile ilgili denetim ekipleri, Yaşanması muhtemel telefon, internet ve doğalgaz arızalarına karşı ilgili destek hizmet ekipleri, Yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için İtfaiye, Zabıta ve AFAD ekiplerimiz görevleri başında bulunacaktır.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında;

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - 1016 Noktada - 10.498 toplam ekip (8731 ekip + 1767 trafik ekibi) - 4 Helikopter, - 7 Dedektör köpek, - 10 Deniz Botu, - 55.225 Personel ile,

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 713 tim, 724 araç, 4.530 personel ile, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 25 noktada 33 unsur 313 personel ile İstanbullulara hizmet verecektir.

KAPAMA TARİHİ: 31.12.2024 - 01.01.2025 GECESİ

Beyoğlu/İstiklal Caddesine Çıkan: 16 Cadde/12 Sokak (Saat 14:00 İtibariyle)Şişli İlçesi'nde: 3 Cadde/4 Sokak; (Saat 14:00 İtibariyle) Beşiktaş İlçesi'nde: 1 Cadde/ 3 Sokak (Saat 14:00 İtibariyle) araç trafiğine kapatılacaktır.

BEYOĞLU İLÇESİ (KAPAMA SAATİ: 14:00)

  • İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.
  • Takı zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır.
  • Sıraselviler Caddesi Hocazade sokak kesişiminden Taksim Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır.
  • Asmalı Mescit Caddesi trafiğe kapatılacaktır.
  • Dünya Sağlık Sokak trafiğe kapatılacaktır.
  • Osmanlı Sokak trafiğe kapatılacaktır.
  • Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacak.
  • Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti kapatılacak.
  • Sıraselviler Caddesi'ne çıkan Aslan Yatağı Sokak, Kazancı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.
  • Hamalbaşı Caddesi Ömer Hayyam Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.
  • Meşrutiyet Caddesi Karayel Sokak kesişiminden itibaren Hamalbaşı Caddesi istikameti trafiğe kapatılacaktır.
  • İlk Belediye Caddesi trafiğe kapatılacaktır.
  • Ensiz Sokak trafiğe kapatılacaktır.
  • Kumbaracı Yokuşu trafiğe kapatılacaktır.
  • Postacılar Sokak trafiğe kapatılacaktır.
  • Yeniçarşı Caddesi - Hayriye Caddesi kesişiminden itibaren trafiğe kapatılacaktır.
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Beşiktaş, İstanbul, Yılbaşı, Beyoğlu, Kadıköy, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Burak Şan:
    Etmeyin yılbaşında noel babayı baş tacı ahirette bi tarafınıza girer çam ağacı.. 22 19 Yanıtla
  • Nurettin Akyurek:
    Bu yıl yine bol alkol kavga taciz ölüm kaza olacak maşallah 6 14 Yanıtla
  • res:
    Rasik sen yıl sonunu kutla 7 8 Yanıtla
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