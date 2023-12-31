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İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki polisleri ziyaret etti - Son Dakika
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İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki polisleri ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki polisleri ziyaret etti. Gül, polislerin yeni yılını kutlayarak baklava ikramında bulundu. Yılbaşı önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Gül, emniyet teşkilatının 7/24 görevinin başında olduğunu belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki polisleri ziyaret etti
31.12.2023 - 21:50,
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İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti.

Vali Gül, yılbaşı tedbirleri kapsamında köprüde trafik denetimi yapan polislerle bir araya geldi. Polislerin yeni yılını kutlayan Gül, vatandaşlara, basın mensuplarına ve görevlilere baklava ikramında bulundu.

Yılbaşı önlemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Gül, İstanbul'un huzuru için emniyet teşkilatı, jandarma ve sahil güvenliğin kendi alanlarında 7/24 esasına göre görevinin başında olduğunu söyledi.

Görevli personeli ziyaret ettiklerini aktaran Gül, "Onların da yeni yıllarını tebrik etmek için geldik. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. İstanbul'da, özellikle yılbaşında yoğunluk daha çok artıyor. Yoğunluğun fazla olduğu bölgelerde, vatandaşlarımızın trafik, asayiş ve benzeri konularda olabildiğince sıkıntı yaşamaması, rahat etmesi için arkadaşlarımız bütün tedbirleri aldılar. Şu an itibariyle aksayan bir yön yok. Allah kazasız belasız yeni yıla girmeyi ve 2024'te de kazasız belasız görev yapmayı nasip etsin." diye konuştu.

Vali Gül'e, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı eşlik etti.

Kaynak: AA
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