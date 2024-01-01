İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde denetim ve ziyaretler gerçekleştirdi

İstanbul Valisi Davut Gül, yılbaşı dolayısıyla kent genelinde bir dizi denetim ve ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Gül'ün yılbaşı nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaretler Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret eden Gül, sakinlerin yeni yılını kutlayarak, çiçek hediye etti.

Gül, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini ziyaret ederek, görevli personelin yeni yılını kutladı.

Ataşehir'deki Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine giden Gül, burada yılbaşı tedbirleri hakkında bilgi aldı.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de ziyaret gerçekleştiren Gül, hastane personeli ve tedavi gören vatandaşlarla sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Gül, Çamlıca Gişeler Uygulama Noktası'nda polislere iyi yıllar dileyerek, trafik uygulaması yapılan vatandaşlara yiyecek ikramında bulundu.

Esenkent Şehit Mücahit Ünlü Polis Merkezi'ni de ziyaret eden Gül, yılbaşı tedbirlerine ilişkin bilgi aldı.

Gül, Uskumruköy ve Fenertepe jandarma uygulama noktaları ile Mahmutbey Gişeler uygulama noktasını ziyaret ederek yılbaşı denetimlerinde bulundu. Görevli personellerin yeni yılını kutlayan Gül, burada da trafik uygulaması yapılan vatandaşlara ikramda bulundu.