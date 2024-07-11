İstanbul ve Ankara'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu altı ilde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, yağışların; İstanbul ve diğer yerlerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 32, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 27 derece olacak.