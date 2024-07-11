İstanbul ve Ankara'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul ve Ankara'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Geniş Video İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu altı ilde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların İstanbul ve diğer yerlerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlar uyarıldı. Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 32, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 27 derece olacak.

11.07.2024 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu altı ilde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, yağışların; İstanbul ve diğer yerlerde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 32, en düşük 19; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 24; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 27 derece olacak.

Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kırıkkale, Kastamonu, İstanbul, Çankırı, Ankara, Çorum, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul ve Ankara'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:12 Erdoğan’ın ülkeye gelmesini beklemişler ABD’li 28 siyasetçiden Blinken’a şikayet mektubu Erdoğan'ın ülkeye gelmesini beklemişler! ABD'li 28 siyasetçiden Blinken'a şikayet mektubu
03:47 Japonya’nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı
02:33 Sanchez’den NATO Zirvesi’ne damga vuran Gazze mesajı Çifte standart vurgusu yaptı Sanchez'den NATO Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı! Çifte standart vurgusu yaptı
23:52 Sonuç bildirgesi yayımlandı NATO zirvesine 2026’da Türkiye ev sahipliği yapacak Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
22:34 İddianameden detaylar çıktı Engin ve Dilan Polat’ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi İddianameden detaylar çıktı! Engin ve Dilan Polat'ın kara parayı nasıl akladığı tespit edildi
09:24 Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı Darwin Nunez, Kolombiyalı taraftarları yumrukladı
09:14 Taraftar yolunu gözlüyordu İşte En-Nesyri’nin Fenerbahçe’ye geleceği tarih Taraftar yolunu gözlüyordu! İşte En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye geleceği tarih
08:59 NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya’ya yardımı acilen kesin NATO Zirvesi sonuç bildirgesinde 4 ülkeye açık uyarı: Rusya'ya yardımı acilen kesin
08:11 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı 1,5 yıl önce ayrılan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz barıştı
07:49 Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’den 3. bebek müjdesi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi
07:35 Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu Yüzmek için denize girdi, 36 saat mahsur kalarak dalgalarla boğuştu
07:05 Afyonkarahisar’da korkutan deprem Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı
05:25 Dünya liderleri aynı sofrada Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı Dünya liderleri aynı sofrada! Erdoğan, Biden onuruna verilen yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 09:57:59. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul ve Ankara'da Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement