İstanbul ve çevresinde gök gürültülü yağış etkili oldu

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(İSTANBUL) - İstanbul ve çevresinde gök gürültülü yağış akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yağış, önce Trakya bölgesinde akşam saatlerinde de Avrupa yakasında etkisini hissettirdi. Kocaeli'de ise rüzgarla birlikte gelen yağış nedeniyle, sahilde bazı yerleri su bastı.

Meteoroloji Trakya, Doğu Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 9 il için yağış uyarısı yapmıştı. Yurdun batısında Tekirdağ ve Kırklareli'nde görülen yağış akşam saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde gök gürültüsüyle birlikte etkili olmaya başladı. Kentte akşam saatlerinde trafik yüzde 81'leri gördü. Marmara'nın doğusunda ise Kocaeli'de rüzgarla birlikte yağış görültü. Dalgalar İzmit sahilinde taşkınlara ve bazı kesimlerde su baskınlarına yol açtı.