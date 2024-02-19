İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 5'i Yabancı Uyruklu 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 5'i Yabancı Uyruklu 12 Şüpheli Yakalandı

İstanbul ve Hatay\'da DEAŞ Operasyonu: 5\'i Yabancı Uyruklu 12 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Hatay'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-4' operasyonlarında, terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi suçları kapsamında 5'i yabancı uyruklu 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin teröristlere göz açtırmayacağını ve mücadeleye aralıksız devam edileceğini vurguladı.

19.02.2024 14:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İstanbul ve Hatay'da düzenlenen "Bozdoğan-4" operasyonlarında, 5'i yabancı uyruklu 12 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubelerince yapılan çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçları kapsamında "Bozdoğan-4" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

"Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." vurgusu yapan Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

"Geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan, 'Firdevse Talip Olanlar' isimli internet sohbet grubunda DEAŞ terör örgütü yanlısı videolar yayınladıkları ve DEAŞ terör örgütüne mensup şahıslara 'infak' adı altına para topladıkları tespit edilen 5'i yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı."

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 5'i Yabancı Uyruklu 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul ve Hatay'da DEAŞ Operasyonu: 5'i Yabancı Uyruklu 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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