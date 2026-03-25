İstanbul ve Kocaeli'de İklim Medya Programı

25.03.2026 11:20
BMİDÇS COP31 öncesi Türkiye, 8 ülkeden basın mensuplarını ağırlayarak çevre politikalarını tanıtacak.

İLETİŞİM Başkanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (BMİDÇS) 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, İstanbul ve Kocaeli'de çevre ve iklim medya programı düzenleyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İletişim Başkanlığı, 27-29 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Kocaeli'de kapsamlı bir iklim medya programı düzenleyecek. Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi öncesinde uluslararası medyada farkındalığın artırılmasını hedefleyen 'Road to COP31: Sustainable Future International Media Program' başlıklı organizasyona, 8 ülkeden davet edilen 17 yabancı basın mensubu katılım sağlayacak.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ALTYAPISI DÜNYA KAMUOYUNA TANITILACAK

Program çerçevesinde, Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın mensuplarına aktarılacak. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimi alanındaki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı dünya kamuoyuna tanıtılacak. Program çerçevesinde katılımcılar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek atık su izleme sistemleri, hava kalitesi ölçüm teknolojileri ve çevre dostu üretim süreçleri hakkında yerinde bilgi edinecek. Ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek STRATCOM Zirvesi kapsamında çevre ve iklim temalı panele katılım sağlayacaklar.

Kocaeli programında ise İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları ve deniz atıkları toplama faaliyetleri incelenecek; Türkiye'nin deniz ekosistemini korumaya yönelik projeleri sahada gözlemlenecek. Medya turları, kasım ayına kadar toplam 5 program olarak devam edecek.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz Görünce mest oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baba ocağında sürpriz! Görünce mest oldu
Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni Annesinin “yürüyebilecek misin“ sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı Şehit Binbaşı Taştekin için cenaze töreni! Annesinin "yürüyebilecek misin?" sorusuna verdiği yanıt yürek dağladı
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik İkizi salondan çıkarıldı Ayşe Tokyaz cinayeti davasında gerginlik! İkizi salondan çıkarıldı

11:31
Galatasaray’a UEFA’dan müjde Tek kuruş borç kalmayacak
Galatasaray'a UEFA'dan müjde! Tek kuruş borç kalmayacak
11:22
Trump’a büyük şok Asıl darbeyi kendi halkından yedi
Trump'a büyük şok! Asıl darbeyi kendi halkından yedi
10:56
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
Bakan Bayraktar zam sinyali verdi: Nisan ayında değerlendirme yapabiliriz
10:29
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim
10:10
Savaşın kazananı Rusya oldu Hindistan’a dev petrol satışı
Savaşın kazananı Rusya oldu! Hindistan'a dev petrol satışı
09:52
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada
