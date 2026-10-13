Forex dolandırıcılığında yalan makinesi skandalı - Son Dakika
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Forex dolandırıcılığında yalan makinesi skandalı

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İstanbul'da forex dolandırıcılığı operasyonunda şüphelilerin işe giriş ve işten çıkışlarda yalan makinesi kullandığı belirlendi. 6 Ekim'deki operasyonda 97 zanlı gözaltına alınmış, aralarında yalan makinesini kullanan 2 kişinin de olduğu 36 şüpheli tutuklanmıştı.

İstanbul'da uluslararası forex dolandırıcılığına yönelik operasyonda şüphelilerin işe girişlerde ve işten çıkışlarda yalan makinesi kullandığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uluslararası nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla düzenlediği operasyon kapsamında çalışmalar sürüyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Beyoğlu ve Şişli'de kurulan çağrı merkezlerinde, işe girmek ve işten çıkmak isteyenlerin yalan makinesine bağlandığı ve verdikleri cevapların kontrol edildiği belirlendi.

Şüphelilerin, dönem dönem çalışanları ve işe girmek ya da işten çıkmak isteyenleri teste tabi tuttukları öğrenildi.

İddiaya göre şüpheliler, yalan makinesine bağlananlara "Polis tanıdığın var mı?", "Basın mensubu tanıyor musun?" ve "Buradaki kazançları kendine aktarıyor musun?" gibi sorular yöneltti.

İnsan vücudunun farklı noktalarına bağlanan kablolarla gerçekleştirilen testte çıkan sonuçlar ise isim isim not alındı.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürütmüştü.

Çalışmalarda, Şişli ve Beyoğlu'nda yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edilmişti.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 Ekim'de belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 97 zanlıyı gözaltına almıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında yalan makinesini kullanan 2 kişinin de olduğu 36 şüpheli tutuklanmış, 25'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış, 34 zanlı geri gönderme merkezine sevk edilmişti.

Gözaltındaki 2 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Dolandırıcılıkİstanbul3. SayfaFinansGüncel6 EkimForexSon Dakika

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