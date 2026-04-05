İstanbul\'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İstanbul'un yüksek kesimlerinde sis, yer yer etkili olurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis tabakasının içinde kaldı. İstanbul Boğazı'nda da sis yer yer etkili oluyor.
Bazı ilçelerde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu'nda seyreden araçlar, hızlarını düşürerek, ikaz lambalarıyla kontrollü şekilde ilerledi. Yüksek katlı binalar sisin etkisiyle kaybolurken, sokak lambalarının aydınlattığı alanlarda görüş mesafesinin azaldığı görüldü.
