İstanbul\'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İstanbul'un yüksek kesimlerinde sis, yer yer etkili olurken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis tabakasının içinde kaldı. İstanbul Boğazı'nda da sis yer yer etkili oluyor.

YÜKSEK KATLI BİNALAR SİSİN ETKİSİYLE KAYBOLDU

Bazı ilçelerde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu'nda seyreden araçlar, hızlarını düşürerek, ikaz lambalarıyla kontrollü şekilde ilerledi. Yüksek katlı binalar sisin etkisiyle kaybolurken, sokak lambalarının aydınlattığı alanlarda görüş mesafesinin azaldığı görüldü.