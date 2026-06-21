Bahar Apartmanı Davası'nda istinaf bozma kararı

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı davasında, yerel mahkemenin 3 sanığa verdiği hapis cezalarını, dosyada yer alan bilirkişi raporları arasındaki çelişkiler nedeniyle bozdu. Binanın müteahhidi, mimari proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu sanık İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun yapım hatalarından birinci derecede sorumlu bulunduğu ve bu nedenle Uncuoğlu hakkında ise diğer sanıklardan daha ağır cezaya hükmolunması gerektiği belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan Bahar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9 Ocak 2026'da görülen karar duruşmasında, müteahhit, teknik uygulama sorumlusu ve mimari proje müellifi İbrahim Mustafa Uncuoğlu, statik proje müellifi Mustafa Tütüncüler ve Şehitkamil Belediyesi eski Ruhsat Proje Şube Müdürü Mustafa Bilgin'e, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan "iyi hal" indirimi uygulanarak 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Heyet, tutuklu sanık Uncuoğlu'nun cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine, sanıklar Bilgin ve Tütüncüler hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Hakkında yakalama kararı bulunan, Şehitkamil Belediyesi'nde mimari projeyi inceleyerek onaylayan inşaat mühendisi Ali Çağlayan'a ilişkin dosyanın ise ayrılmasına karar verildi.

SANIKLARA VERİLEN HÜKÜMLER BOZULDU

Depremde yakınlarını kaybedenlerin avukatları ile sanık avukatları, karara itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin tüm sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükmünün bozulmasına karar verdi. Dosya, yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDEN YENİ BİR RAPOR ALINMALI

Daire, "kovuşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden alınan Ekim 2024 tarihli 7 kişilik heyet raporunda, binanın mimari projesinde revizyonlar yapıldığının ancak revize edilmiş projenin dosya içerisinde bulunmadığının tespit edildiğini belirterek, bu eksikliğin giderilmesi ve revize proje ile eklerinin ilgili birimlerden temin edilmesi gerektiğini" vurguladı.

Dosyada bulunan bilirkişi raporları, olay yeri tespit tutanakları ve sanık avukatlarınca sunulan özel mütalaa raporları arasında, dava konusu binaya ilişkin tespit eksiklikleri ve sanıklara atfedilen kusur durumu itibarıyla bariz farklılıklar bulunduğuna dikkati çekerek, tüm raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesi ve binanın yıkım nedeninin, sanıkların kusur durumlarının açıkça ortaya konulması için İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinden en az 7 kişilik uzman bilirkişi heyeti oluşturularak yeni bir rapor alınması gerektiğine hükmetti.

"RUHSAT PROJE ŞUBE MÜDÜRÜ'NE VERİLEN CEZADA SUÇ UNSURU TARTIŞILMADI"

"Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ceza verilen belediyede ruhsat proje şube müdürü Mustafa Bilgin'in, binanın yapım aşamasında herhangi bir rolünün bulunmadığı belirtilen kararda, "Bilgin'in görev yaptığı Şehitkamil ilçesinin Türkiye'nin en yoğun nüfuslu 5 ilçesinden biri olmasının getirdiği iş yoğunluğu dikkate alınarak, eyleminin TCK'nın 257. maddesinde düzenlenen 'görevi kötüye kullanma' suçunu oluşturup oluşturmayacağının tartışılmaması" da bozma nedeni sayıldı."

Aynı suçtan ceza alan statik proje müellifi sanık Mustafa Tütüncüler hakkındaki hükmün de "vazifesi itibarıyla binanın yıkılmasını öngörecek durumda olmadığı, bu nedenle hakkında 'bilinçli taksir' hükümlerinin uygulanma şartlarının gerçekleşmediği gözetilmeksizin ceza artırımına gidilmesi suretiyle fazla ceza tayini" nedeniyle bozulmasına karar verildi.

"MÜTEAHHİDE DİĞER SANIKLARDAN DAHA AĞIR CEZA HÜKMOLUNMALIYDI"

Binanın müteahhidi sanık İbrahim Mustafa Uncuoğlu'na verilen ceza ise az bulunarak bozuldu. Kararda, "Uncuoğlu'nun aynı zamanda mimari proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu olduğu, dosya arasında bulunan rapor ve tespitlerde binada dere kumu kullanılması, agrega büyüklüğü, etriye aralıkları gibi konularda çok sayıda imalat hatasının bulunduğu ve söz konusu yapım eksiklerinden adı geçen sanığın birinci derecede sorumlu olduğu ve hakkında diğer sanıklardan daha ağır cezaya hükmolunması gerektiği" belirtildi. Ayrıca, Uncuoğlu'na uygulanan cezanın gerekçesi açıklanmadan düşürülmüş olması da bozma nedeni yapıldı.

Daire ayrıca, sanıklar Mustafa Bilgin ve Mustafa Tütüncüler hakkında "suçun niteliği, delil durumu ve kusur değerlendirmesinde değişiklik ihtimali" gözetilerek, tutuklamaya yönelik yakalama emirlerini kaldırıp yurt dışına çıkamama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.