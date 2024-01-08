İsveç Dışişleri Bakanı Billström\'den ülkesinin güvenilir ve sadık NATO üyesi olacağı sözü

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin gelecekte NATO'nun güvenilir ve sadık bir üyesi olacağı taahhüdünde bulundu.

Billström, "Folk och Försvar" (Toplum ve Savunma) Yıllık Ulusal Konferansı'nda yaptığı konuşmada, jeopolitik zorluklar karşısında İsveç'in yeni dönemindeki güvenlik politikasını ve öncelik verilecek konuları ele aldı.

Ukrayna- Rusya Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları dahil dünyanın çeşitli bölgelerindeki gerilimlere dikkati çeken Billström, Avrupa'nın gelecekteki güvenliğinin sağlanmasında İsveç'in aktif katılımına duyulan ihtiyacı vurguladı.

Billström, Rusya'nın öngörülebilir gelecekte İsveç ve Avrupa için "ciddi" tehdit olmaya devam edeceğini ve uzun süreli bir çatışmaya hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, NATO üyeliğinin önemine işaret etti.

Ülkesinin NATO'ya üye olmasıyla Kuzey Avrupa'daki güvenlik politikasının yeniden şekilleneceği dile getiren Billström, ayrıca üyeliğin İsveç'in özgürlük ve güvenliğini artırmada yeni sorumluluk ve fırsatlar yaratacağını belirtti.

NATO ve AB vurgusu

Billström, NATO'ya katılım ile uyumlu biçimde Kuzey Avrupa'da dış ve güvenlik politikası işbirliğine öncelik verildiğini kaydederek, yeni dönemdeki dış politikanın ana temasının AB ve NATO üyelikleri olduğunun altını çizdi.

Ülkesinin dış politikasının gelecek dönemde odaklanacağı diğer konular arasında Rusya'nın stratejik hareket alanını sınırlamak, Ukrayna'ya desteğin devamı, komşularla ve Avrupa-Atlantik bölgesinde güvenlik ile istikrarı geliştirmeyi amaçlayan ittifak politikası kurmak olduğunu aktardı.

"İsveç'in güvenlik politikasının koşulları temelden değişmiştir. Bu konulara öncelik vermek artık bir tercih değil, mutlak gerekliliktir." diyen Billström, güçlü bir AB ve NATO'da daha güçlü bir Avrupa ayağına duyulan ihtiyacı vurguladı.

Billström, ABD ile ikili savunma işbirliği anlaşmasının stratejik önemine de değinerek, İsveç'in güvenlik politikasının AB ve NATO ile "sıkı sıkıya bağlı" olduğunu ifade etti.

Gelecekteki NATO üyeliklerinde ana prensiplerinin "dayanışma merkezli ittifak politikası" ile bölgelerinde ve Avrupa-Atlantik alanında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi olacağına dikkati çeken Billström, NATO'yu kuran Kuzey Atlantik Antlaşması'ndaki, bir üye ülkeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış gibi görülerek toplu savunmayı içeren 5'inci maddeye atıf yaparak "İsveç, NATO'nun güvenilir, sadık ve angaje bir üyesi olacak. NATO'nun 360 derecelik yaklaşımını destekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Komşusu Finlandiya ile eşzamanlı olarak 16 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç, Finlandiya'nın 4 Nisan 2023'te İttifak'ın 31'inci üyesi olmasıyla bu yolculukta yalnız kaldı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Türkiye'ninki dahil Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı kanaatine varılmasının ardından 23 Ekim'de bu ülkenin Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye sevk edildi.

Protokolün 25 Ekim'de onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonuna havale edildi. Teklif, 26 Aralık'ta Komisyon'da kabul edildi.

İsveç'in NATO üyesi olabilmek için TBMM Genel Kurulu ve Macaristan Meclisindeki onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.