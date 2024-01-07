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İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi - Son Dakika
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İsveç'te Filistin'e Destek Gösterisi: İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen Filistin yanlısı göstericiler, ABD Büyükelçiliği önünde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi. Pankartlar taşıyan ve sloganlar atan göstericiler, Gazze'de yaşanan çocuk ölümlerine dikkat çekerek Filistin'e özgürlük taleplerini dile getirdi.

İsveç\'te Filistin\'e Destek Gösterisi: İsrail\'in Gazze\'ye Saldırıları Protesto Edildi
07.01.2024 - 17:13,  Güncelleme: 17:15
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İsveç'te ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

Başkent Stockholm'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma ve saldırılarını protesto etmek isteyen Filistin yanlısı onlarca gösterici, soğuk havaya rağmen Odenplan bölgesinde bir araya geldi. Buradan ABD Büyükelçiliğine yürüyen göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, özgür Gazze","Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, ABD'nin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Kaynak: AA
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