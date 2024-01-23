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İsveç'te Hristiyan Demokrat Partili Milletvekilleri İsrail Gezisiyle İlgili Suç Duyurusuyla Karşı Karşıya - Son Dakika
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İsveç'te Hristiyan Demokrat Partili Milletvekilleri İsrail Gezisiyle İlgili Suç Duyurusuyla Karşı Karşıya

İsveç'te Farklı Renkler Partisi lideri Mikail Yüksel, Hristiyan Demokrat Partisi'nden 10 milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu. Milletvekillerinin İsrail'de Ulusal Yahudi Fonu Keren Kayemet'in davetlisi olarak gerçekleştirdikleri gezi sonrasında İsveç Parlamentosu'na İsrail lehine önerilerde bulundukları ortaya çıktı. Yüksel, Keren Kayemet'in Filistinlileri zorla evlerinden çıkaran ve BM tarafından yasa dışı yerleşimleri finanse eden bir örgüt olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

İsveç\'te Hristiyan Demokrat Partili Milletvekilleri İsrail Gezisiyle İlgili Suç Duyurusuyla Karşı Karşıya
23.01.2024 - 17:15,
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İsveç'te, Farklı Renkler Partisi (Nyans) lideri Mikail Yüksel, Ulusal Yahudi Fonu Keren Kayemet'in davetlisi olarak İsrail'de bir geziye katıldığı ortaya çıkan Hristiyan Demokrat Partisinin 10 milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyan Demokrat Partili 10 milletvekilinin Ağustos 2023'te siyonist yayılmacı örgüt olarak bilinen Ulusal Yahudi Fonu Keren Kayemet'in davetlisi olarak İsrail'de bir geziye katılmalarının görüntülerinin ortaya çıktığını belirtti.

İsveç basınında, bunun "skandal" olarak duyurulduğunu aktaran Yüksel, şunları söyledi:

"Çünkü Ulusal Yahudi Fonu Keren Kayemet'in, Filistinlileri zorla evlerinden çıkaran ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yasa dışı yerleşimleri finanse eden bir örgüt olduğu tescillenmiştir. Yasa dışı yerleşimler de BM'ye göre uluslararası suçtur. Bu yüzden de söz konusu 10 milletvekili için suç duyurusunda bulundum."

Söz konusu geziden sonra milletvekillerinin İsveç Parlamentosu'na İsrail lehine bir dizi öneride bulunduğunu kaydeden Yüksel, "Gezinin masraflarının meclis tarafından karşılandığı da ortaya çıktı. Bu da kabul edilemez bir durum. Ayrıca 10 milletvekili, İsrail gezisinden geldikten sonra İsveç'in, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması için meclise önerge sundu." diye konuştu.

Örgütün, siyonizmi destekleyen Yahudileri Filistin'e yerleştirmek için özel bir misyonu bulunduğuna işaret eden Yüksel, "Örgüt, İsveç'te ve farklı ülkelerde açtığı internet sayfalarında para toplayarak, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan siyonist Yahudilere fon sağlıyor ve Filistin'de işgal edilen topraklara göçü hızlandırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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