İsveç'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yılı, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Tarihi Norra Latin binasında verilen resepsiyonda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel ile Askeri Ataşe Albay Serhat Aydın davetlileri kapıda karşıladı.
Resepsiyona, İsveç'te bulunan farklı ülkelerin üst düzey askeri temsilcileri, Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, büyükelçilik çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.
Büyükelçi Tezel, yaptığı konuşmada, İsveç'te yaşayan Türk toplumu ve tüm Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Tezel, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.
Resepsiyonda, misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.
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