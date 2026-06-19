İsveç'ten Gazze'ye Yardım Gemisi - Son Dakika
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İsveç'ten Gazze'ye Yardım Gemisi

İsveç\'ten Gazze\'ye Yardım Gemisi
19.06.2026 11:27
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Hanzala II gemisi, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıktı. Ablukayı kırma hedefi var.

İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacıyla İsveç'ten yola çıkan "Hanzala II" (Handala II) gemisi, Norveç ve Danimarka limanlarından geçerek Filistin'e ulaşmayı hedefliyor.

İskandinav ülkeleri İsveç, Norveç ve Danimarka'nın ortak girişimi "Gazze'ye Yelken Açmak" isimli proje kapsamında 14 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinden yola çıkan "Hanzala II" gemisi, eylül ayında Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC) ve ardından Küresel Sumud Filosu'na (GSF) katılarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

"Gazze'ye Yelken Açmak" projesinin İsveç Temsilcisi Jeannette Escanilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta Malmö'den hareket eden "Hanzala II" gemisinin 15 Haziran'da İsveç turunu tamamladığını söyledi.

Norveç ve Danimarka kıyılarıyla yola devam edeceklerini aktaran Escanilla, temmuz sonunda geminin Danimarka'nın güneyindeki bir limanda bekleyeceğini, ardından Atlantik ve Akdeniz kıyılarından geçerek eylülde Gazze için yola çıkması planlanan Küresel Sumud Filosu'na katılmayı amaçladıklarını belirtti.

"Gazze'ye dikkati çekmek için İskandinav limanlarını ziyaret ediyoruz"

Escanilla, temel hedeflerinin Gazze'deki ablukayı kırmak olduğunu vurgulayarak, "Sessizliği kırmak, insanlık dışı ablukayı sona erdirmek ve Filistinlilerin topraklarına kavuşma hakkı için 2026'daki yeni girişimde güçlerimizi birleştiriyoruz. Gazze'deki duruma dikkati çekmek için İskandinav ülkelerindeki çeşitli limanları ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkelerinden İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği soykırımı durdurması için somut adımlar beklediklerini söyleyen Escanilla, 2010'dan bu yana barışçıl amaçlarla yelken açtıklarına dikkati çekti.

Escanilla, "Hanzala II" gemisinin Filistin halkı için umut, dayanışma ve sevgi mesajları taşıdığını söyleyerek, "Uluslararası sularda yelken açıyoruz ve yasalar da bizim tarafımızda. Filistinlilerin dünyanın geri kalanıyla iletişim kurmaya hakkı var." dedi.

Filistin'e uygulanan "çifte standardın" tüm insanlığın dikkatini çekmesi gerektiğine işaret eden Escanilla, "İnsanlığı ve uluslararası hukuku savunan liderlere ihtiyacımız var. Bu hukuk, 78 yıldır İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistin halkı için de geçerlidir." ifadesini kullandı.

"İsrail kesinlikle durdurulması gereken bir devlet"

Escanilla, soykırıma ortak olan hükümetlere karşı eleştiri seslerinin daha da yükselmesini beklediklerini belirterek, "Eleştiriler, bu dünyadaki en kötücül olanlara yöneltilmelidir. İsim vermek gerekirse bunlar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve ABD Başkanı Donald Trump'tır." diye konuştu.

Gazze'deki ablukanın kırılması hedefiyle yola çıkan gemilerin "sembolik" bir anlam taşıyabileceğini ancak somut bir değişime katkıda bulunduklarının altını çizen Escanilla, "Bizler söylemden eyleme geçiyor ve iktidardakilerin yapması gerekeni yapıyoruz. Soykırıma son verip İsrail'in adalete teslim edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Escanilla, "Hanzala II" gemisinin Gazze'ye ulaşamaması durumunda da bütün dünyaya İsrail'in soykırımını kabul etmediklerini göstermiş olacaklarını belirterek, "İsrail'in yardım taşıyan teknelerimize yaptıkları gerçekte ne kadar terörist bir devlet olduğunu giderek daha fazla ortaya koyuyor. İsrail kesinlikle durdurulması gereken bir devlet." dedi.

"Gazze'ye Yelken Açmak" isimli girişimin resmi sitesinde paylaşılan bilgilere göre, proje 2009'dan bu yana Gazze halkıyla dayanışma hedefiyle devam ediyor. Girişim, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) bir parçası olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsveç'ten Gazze'ye Yardım Gemisi - Son Dakika

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