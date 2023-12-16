İsviçre\'de Filistin\'e Destek Yürüyüşü

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Filistin'e destek vermek için toplanan binlerce kişi, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes sağlanması talebiyle yürüyüş düzenlendi.

Toplumun farklı kesimlerinden bir araya gelen 8 bini aşkın gösterici, soğuk havaya rağmen kentteki Parc Des Cropettes Meydanı'ndan Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin önüne kadar yürüdü.

Eylemciler, ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları gösteren fotoğraflar taşıdı.

Gazze'de kadın ile çocuk ölümlerine tepkili olan göstericiler, Filistin'e destek amacıyla İngilizce, Fransızca ve Arapça sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımının önlenmesini isteyen göstericiler sık sık ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhine sloganlar atarak acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Cezayirli Sofian Loucif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'i desteklediğini dile getirdi.

Loucif, "Benim için Filistinliler özgür değil. İsrail, çocukları ve insanları öldürerek suç işliyor. Filistin'e özgürlük." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersekli Ali Haydarevic, "6 veya 7'nci kez bu gösterilere katılıyorum çünkü Filistin'de bazı şeyler değişmiyor. İsrail saldırılarını durdurana kadar gösterilere katılmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Bir diğer Bosna Hersekli gösterici Fatima, "Filistinli kardeşlerimi desteklemek için buradayım. (Gazze'de) Bir soykırım yaşanıyor." dedi.

İsviçreli Hima Sharma ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Olanları görünce yaklaşık 2 aydır uyuyamıyorum. Bu tahammül edilemez bir durum. Söylenecek söz kalmadı. Dayanışmanın olduğu bir dünyada yaşamak istiyoruz."

Yaklaşık 3 saat süren gösteri için yoğun güvenlik önlemleri alındı.