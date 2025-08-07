İsviçre'nin F-35 Alımı Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsviçre'nin F-35 Alımı Tartışmaları

07.08.2025 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre, ABD ile F-35 savaş uçağı alımı planını onayladı, ancak fiyat artışları eleştiriliyor.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, milletvekillerinin ABD ile yapılan F-35 savaş uçağı alımı anlaşmasını fiyat artışı nedeniyle eleştirmesine rağmen, ABD'den F-35 savaş uçakları ve Patriot hava savunma sistemi alma niyetinde olduklarını doğruladı.

Keller-Sutter ile İsviçre Federal Konseyi Üyesi Guy Parmelin, ABD'nin İsviçre'ye yönelik açıkladığı yüzde 39 gümrük tarifesinin ardından gerçekleştirdiği Washington ziyareti sonrası Bern'de basın toplantısı düzenledi.

ABD'ye gümrük tarifesinin düşürülmesine ilişkin bir teklifin sunulduğunu aktaran Keller-Sutter, üzerinde müzakerelerin sürdüğü teklifle ilgili detaylara değinmedi.

Nihai kararın ABD Başkanı'na ait olduğunu ifade eden Keller-Sutter, İsviçre hükümetinin, İsviçre'nin ana ticaret ortağıyla iyi ilişkileri sürdürmek istediğini ancak bunu "ne pahasına olursa olsun anlayışıyla yürütmek istemediğini" belirtti.

İsviçre Federal Konseyinin ABD ile "düzenlenmiş bir ilişki" kurmaya çalıştığını söyleyen Keller-Sutter, "Çok yatırım yapıp yine de yüksek tarifelerle cezalandırılıyorsanız, kendinize buna değip değmeyeceğini sormalısınız." dedi.

Keller-Sutter, İsviçre'nin, F-35 savaş uçakları ve Patriot hava savunma sistemi satın alma niyetini doğruladığını dile getirdi.

Parmelin de ABD tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 15, Japonya'ya uygulananların ise yüzde 10 olduğunu hatırlattı.

Öte yandan, İsviçre Federal Konseyi, Keller-Sutter ve Parmelin'in ABD ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "(ABD tarafından İsviçre'ye uygulanan yüzde 39'luk tarife) Federal Konsey, İsviçre mallarına uygulanan bu ek gümrük vergilerinin mümkün olan en kısa sürede düşürülmesi için ABD ile görüşmeleri sürdürmeye kararlı. Bu amaçla, ABD yetkilileri ve etkilenen ekonomik sektörlerle temas halinde kalmaya devam ediyor. Ayrıca, şirketler için olası rahatlamalar konusunda kısa süre içinde derinlemesine görüşmeler yapacak ve daha fazla ekonomik politika eylemine duyulan ihtiyacı sürekli olarak gözden geçirecek." ifadelerine yer verildi.

Federal Konseyin, bir ticaret anlaşmazlığının İsviçre'nin çıkarına olmadığına inanmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, ABD tarifelerindeki artışa karşılık olarak gümrük vergileri şeklinde bir karşı önlemin şu anda planlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu önlemler, özellikle ABD'den yapılan ithalatın fiyatını artırarak İsviçre ekonomisi için ek maliyetlere yol açacaktır. Federal Konsey, mümkün olduğunca çok sayıda uluslararası ortakla ticaret ilişkilerini çeşitlendirme yönünde çalışmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD, karşılıklılık esaslı gümrük tarifelerinde değişikliğe gitmesi sonrasında İsviçre'ye yüzde 39 tarife uygulanması kararı almıştı.

İsviçre Halk Partisi Milletvekili Jean-Luc Addor, ABD'yle yapılan F-35 savaş uçağı satın alımı sözleşmesinde karşı karşıya oldukları fiyat artışlarını eleştirerek bu sözleşmenin adil olup olmadığının sorgulanması gerektiğini belirtmişti.

İsviçre'nin ABD'den sipariş ettiği F-35A savaş uçakları için sözleşmede öngörülen sabit fiyatın, Washington yönetimi tarafından artırılmaya çalışılması, tartışmalara neden olmuştu.

İsviçre, 19 Eylül 2022'de 36 "F-35A" temin etmek için yaklaşık 7,4 milyar dolarlık anlaşma imzalamış ancak ABD yönetimi artan enerji, ham madde fiyatları ve enflasyonu gerekçe göstererek fiyat artırma niyetini İsviçreli yetkililere ileterek ek ödeme talep etmişti.

İsviçre basını, hükümet kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde ABD'nin bu niyeti nedeniyle yeni fiyatın yaklaşık 1,7 milyar dolar artabileceği tahminine yer vermişti.

İsviçre Savunma Bakanlığı, sabit fiyat konusunda ısrarcı olduklarını ancak anlaşmanın hukuki yoldan çözülemeyeceğini ve bu nedenle diplomatik görüşmeler yürüttüklerini açıklamış, anlaşmazlık çözülemezse İsviçre'nin alımı iptal edebileceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, İsviçre, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'nin F-35 Alımı Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı

20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
02:49
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da şimşekler geceyi aydınlattı
02:44
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
02:02
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
01:17
Robin Van Persie’den Jose Mourinho’ya cevap
Robin Van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap
01:09
Eski Belediye Başkanı asansör kazasında hayatını kaybetti
Eski Belediye Başkanı asansör kazasında hayatını kaybetti
01:03
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
00:52
Bonservis rekoru kırıldı Tottenham, Son Heung-min’in yeni takımını duyurdu
Bonservis rekoru kırıldı! Tottenham, Son Heung-min'in yeni takımını duyurdu
00:37
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 20:47:34. #7.13#
SON DAKİKA: İsviçre'nin F-35 Alımı Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.