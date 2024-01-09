İtalya, Mısır ve İsrail ile anlaşarak 12 Filistinliyi Gazze\'den tahliye etti

İtalya hükümetinin, Mısır ve İsrail ile anlaşarak yakınları İtalya'da bulunan 12 Filistinliyi Gazze'den tahliye ettiği bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Filistin halkına taahhüt ettiği insani yardım çerçevesinde, Mısır ve İsrail'le yapılan anlaşmalar doğrultusunda yakınları İtalyan vatandaşı olan ya da İtalya'da oturum izni bulunan 12 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçirildiği belirtildi.

Gazze'den çıkarılan 12 kişinin büyük bölümünün Kahire'deki İtalyan hastanesine götürüldüğü ve kontrolden geçirildikleri, yakında İtalya'ya nakledilecekleri ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de İtalya'nın Filistinlilere ve Gazze'deki sivil halka insani yardım gönderilmesini garanti etme konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Tajani, "Aynı zamanda İsrailli dostlarımıza orantılı bir tepki verilmesi gerektiğini söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, İtalya'nın Kahire'deki büyükelçiliği yetkililerinin bu son transferi idare ettiği ve diğer Filistin vatandaşlarına yardım imkanları üzerinde çalışmaya devam edeceği kaydedildi.