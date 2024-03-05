İtalya, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna katılım için onay verdi - Son Dakika
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İtalya, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna katılım için onay verdi

İtalyan parlamentosu, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu 'Aspides' misyonuna ülkenin katılmasına onay verdi. AB'nin 19 Şubat'ta başlattığı ve İtalya'nın da taktik komutasını üstleneceği Aspides misyonu için bugün İtalyan parlamentosunun alt kanadı; Temsilciler Meclisi ve üst kanat; Senato'da hükümete yetki veren tezkereler için oylamalar yapıldı.

05.03.2024 20:01
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İtalyan parlamentosu, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğini sağlamaya yönelik oluşturduğu "Aspides" misyonuna ülkenin katılmasına onay verdi.

AB'nin 19 Şubat'ta başlattığı ve İtalya'nın da taktik komutasını üstleneceği Aspides misyonu için bugün İtalyan parlamentosunun alt kanadı; Temsilciler Meclisi ve üst kanat; Senato'da hükümete yetki veren tezkereler için oylamalar yapıldı.

İtalya'nın Aspides'e katılımı, ilk olarak 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, iktidar ve muhalefetin desteğiyle 6'ya karşı 271 oyla kabul edildi.

Daha sonra 205 sandalyeli Senatodaki oylamada da 153 kabul oyu çıktı ve böylece İtalyan parlamentosunun her iki kanadı da onay verdi.

Gazze'ye yardım misyonu "Levante" de onaylandı

Aspides misyonu dışında parlamentonun her iki kanadında da İtalya'nın iki farklı uluslararası misyona daha katılmasını öngören oylama yapıldı.

Buna göre, hem Senato hem Temsilciler Meclisi, "Levante" adıyla Gazze Şeridi'ndeki limanlara deniz koridorları oluşturularak insani yardım malzemesi dağıtım operasyonuna ve buna yönelik diplomatik eylemi teşvik etme konusunda İtalya hükümetine yetki verdi.

Parlamentonun her iki kanadında, İtalyan hükümetine, AB'nin Ukrayna Danışmanlık Misyonu'nun (EUAM Ukraine) Ukrayna'daki sivil misyonuna katılımı konusunda yetki veren karar da oylanarak kabul edildi.

Söz konusu, 3 uluslararası misyon için de verilen onayın geçerlilik süresi 31 Aralık olarak belirlendi.

"Gazze'de geçen perşembe yaşanan katliamı dehşetle öğrendik"

Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki oylamadan önce Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, güdümlü füze destroyeri Duilio'nun, 3 Mart'ta Kızıldeniz'de üzerine doğru gelen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü hatırlatarak, "Bu saldırı, Husi isyancılarının Kızıldeniz'de oluşturduğu tehdidinin ciddiyetini gösteriyor." dedi.

Tajani, Kızıldeniz'deki Aspides misyonunun çerçevesine de değinerek, "Sadece savunma işlevlerine sahip olacak ve hiçbir zaman önleyici maksatlı hareket etmeyecek." ifadesini kullandı.

İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki duruma da işaret eden Tajani, "Gazze'de siyasi-diplomatik düzeyde sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması esastır." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, 29 Şubat'ta Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılmasıyla ilgili İsrail'den olayın sorumluluğunu titizlikle tespit etmesini istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Gazze'de geçen perşembe yaşanan katliamı dehşetle öğrendik. Savunmasız sivillere yönelik katliam ne yazık ki ateşkese varmak için devam eden müzakereleri karmaşık hale getirdi. 7 Ekim olaylarını kimse silemez. Teröristlerle hiçbir ilgisi olmayan çok fazla Filistinli mağdur var."

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonuna katılım için onay verdi - Son Dakika

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