İtalya Başbakanı AB ile tarıma daha fazla kaynak ayrılması için müzakere ediyor

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümet olarak Avrupa Birliğinden (AB) İtalya'ya Kovid-19 salgını sonrasında ekonomide toparlanma için ayrılan fonun kullanımında tarıma daha fazla kaynak ayrılması için AB ile müzakere ettiğini, böylece protestolardan çok daha önce çiftçilerin yararına adım attıklarını söyledi.

Meloni, katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, son dönemde aralarında İtalya'nın da olduğu pek çok AB ülkesinde devam eden çiftçilerin protestolarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hükümet olarak, Kovid-19 salgınının ardından AB'den üye ülkelere farklı oranlarda tahsis edilen "toparlanma ve dayanıklılık fonu"nun (PNRR) nasıl kullanılacağıyla alakalı Brüksel ile yaptıkları müzakereleri hatırlatan Meloni, "PNRR'nin yeniden müzakere edilmesi vesilesiyle çiftçiler için 3 milyar avroyu kullanıma aldık. Protestolar olmadan, insanlara sokaklara dökülmeden önce bu hükümet, tarım sektörünü, yeşil geçişe yönelme ve endüstriyel çeşitliliği riske atan bazı ideolojik tercihlere karşı savunuyordu." dedi.

Bu arada, Meloni, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Şubat'taki AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini söylemişti.

Diğer yandan, hafta başından bu yana ülke genelindeki protesto eylemlerini traktörleriyle yakınlarına kadar geldikleri başkent Roma'ya taşımak isteyen çiftçilerin, protestonun ölçeğine dair emniyetle görüşmeleri de sürüyor.

İtalyan basınında yer alan bazı haberlerde, çiftçilerin 9 Şubat'ta başkente gelecekleri yazılırken, bazı haberlerde de çiftçilerin kendi aralarında da kente giriş konusunda fikir ayrılığı olduğu bir grubun da yarın girmeyi deneyebileceği belirtildi.

Avrupa'da çiftçiler eylemde

Başta Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, İtalya ve Macaristan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında AB'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, destek ödemelerindeki kesintiler, Rusya- Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçiler geçen yıldan beri akaryakıt fiyatları, vergilerdeki artış ve destek ödemelerinin yetersizliğini gerekçe göstererek kamu kurumları ve çeşitli kuruluşların önüne çamur veya gübre dökerek ya da yolları kapatarak protestolar düzenliyor.

Avrupalı çiftçiler, AB'nin, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırdığı" eleştirisinde bulunuyor.

Polonya ve Romanya'da ucuz Ukrayna tahılının ithalatının yasaklanması talebi öne çıkarken, Fransa'da artan yakıt fiyatları, İtalya'da ise AB'nin "Yeşil Mutabakat" programı ve artan maliyetler tepkilerin odak noktasını oluşturuyor.