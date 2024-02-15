İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Romanya ile Ukrayna\'ya tam desteklerini teyit etti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Romanya ile beraber Ukrayna'ya tam desteklerini teyit ettiklerini söyledi.
İtalya ile Romanya arasındaki 3. Hükümetlerarası Zirve toplantısı Roma'da Başbakan Meloni ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun katılımıyla yapıldı.
Zirvede iki ülke ilişkilerini güçlendirmeye yönelik savunma, siber-güvenlik, adalet, turizm gibi alanlarda anlaşmalar imzalandı.
İki başbakan, zirvenin ardından ortak basın açıklaması yaparken Başbakan Meloni, "İtalya-Romanya Zirvesi dostluğumuzu daha da güçlendiriyor. İşbirliğimizi yeni ortak çıkar alanlarına genişletiyor." dedi.
Meloni, iki ülke bakanlarının bu zirvede, savunma, polisler arasında işbirliği, adalet, nükleer enerji sektörü, siber-güvenlik, turizm, sivil savunma ve kamu görevlilerinin eğitimi alanlarında 7 mutabakat zaptı, teknik anlaşmalar ve bazı niyet mektuplarına imza koyduğu bilgisini verdi.
Meloni, Ciolacu ile beraber uluslararası gündemdeki konulara da değindiklerini belirterek, "Ukrayna'ya tam desteğimizi yeniden teyit ettik. Ben kendi açımdan doğudaki müttefiklerimizin güvenliğine aktif katkı sağlama niyetimizi teyit ettim. Atlantik İttifakı'nın uyum, birlik ve aynı çizgide olmaya devam etmesine inanıyoruz. Avrupa-Atlantik güvenliğine 360 derecelik bir bakışla yaklaşıyoruz." diye konuştu.
Meloni, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğini Avrupa'nın yeniden birleşmesi olarak gördüklerini, bunun Romanya tarafından paylaşılmasını görmekten mutlu olduğunu, Ukrayna ve Gürcistan'ın AB'ye üyelikleri konusunda Romanya ile benzer yaklaşımlara sahip olduklarını aktardı.
"(Orta Doğu) Giderek daha fazla endişe duyuyoruz"
Rumen mevkidaşıyla Orta Doğu'daki meseleleri de ele aldıklarını dile getiren Meloni, "Açıkçası son gelişmelerden özellikle de rehinelerin güvenliğinden, Refah bölgesindeki sivillerin durumundan ve çatışmanın daha da genişlemesi riskinden giderek daha fazla endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Meloni, bu konuda İtalya Temsilciler Meclisi'nde 13 Şubat'ta kabul edilen ve hükümete, ateşkes konusunda uluslararası bağlamda çalışma çağrısı yapan önerge doğrultusunda çalışacaklarını kaydetti.
Romanya Başbakanı'ndan İtalyan şirketlerine çağrı
Konuk Başbakan Ciolacu da "Bugün Romanya ve İtalya, stratejik ortaklığın geliştirilmesinde yeni bir aşamaya giriyor. Bükreş'teki son zirveden 13 yıl sonra bugün önemli bir bölüm yazma fırsatına sahibiz. Hem stratejik ortaklığın güçlendirilmesi hem de iki ülke arasındaki samimi dostluk açısından doğru yolda olduğumuza inanıyorum." dedi.
Ciolacu, İtalyan şirketlerini ve iş insanlarını Romanya'ya yatırım yapmaya da çağırdı.
Bu arada, Romanya Başbakanı Ciolacu, bu zirve dışında sabah saatlerinde komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüştü.
Vatikan'dan bu görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, Vatikan-Romanya ilişkileri, İsrail- Filistin ile Ukrayna'daki çatışmaların ve göçmenlerin kabulü ve Avrupa projesinin genişlemesinin ele alındığı kaydedildi.
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