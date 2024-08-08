İtalya Başbakanı İran Cumhurbaşkanı'na diyalog çağrısı yaptı - Son Dakika
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İtalya Başbakanı İran Cumhurbaşkanı'na diyalog çağrısı yaptı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bölgede gerilimin tırmanmasından kaçınılması ve diyalog yolunun yeniden açılması çağrısında bulundu.

08.08.2024 20:17
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a bölgede gerilimin tırmanmasından kaçınılması ve diyalog yolunun yeniden açılması çağrısında bulundu.

Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'den yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Meloni'nin Orta Doğu'daki duruma yönelik yürüttüğü temaslarını, bugün İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşerek sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Başbakan Meloni, Lübnan'a da atıfta bulunarak Gazze'de devam eden çatışmanın genişlemesinden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi ve muhatabını, gerginliğin daha fazla tırmanmasını önlemeye ve diyalog yolunu yeniden açmaya davet etti. Başbakan Meloni, İtalya'nın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest bırakılması ve sivillere insani yardımın artırılması yoluyla bölgenin barış ve istikrarını destekleme konusundaki daimi taahhüdünü yineledi." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Meloni, Orta Doğu'daki gelişmelerle alakalı 6 Ağustos'ta da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Kaynak: AA

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