İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki "dört dörtlük ilişkilerin" daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attıklarını söyledi.

29.04.2025 18:38
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki "dört dörtlük ilişkilerin" daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Meloni'nin başkanlığında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çalışmalarımız son derece verimli geçti. Çalışmalarımızın sonuçlarından çok mutluyuz." dedi.

"Ülkelerimiz arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attığımızı düşünüyorum." diyen Meloni, şöyle devam etti:

"İtalya-Türkiye arasında Akdeniz'de bir numara olacak şekilde iyi ilişkiler var. 2024'te 30 milyar doları aşan dış ticaret hacmimizle birlikte rekor kırmış durumdayız. Son dönemde yüzde 28 artışla önemli rakamlar elde ettik. Birbirimizi tamamlayan faaliyetlerimiz ve üretimlerimiz var."

Meloni, potansiyelin hep arttığını, katma değer üretildiğini vurgulayarak, "Son derece olumlu bir tablo. Arzu ettiğimiz 30 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 yıl erken tutturmuş oluyoruz." diye konuştu.

Orta dönemde ikili ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini dile getiren Meloni, bunun için çok çalışılması gerektiğini söyledi.

Meloni, her iki liderin de kendi firmalarının kapasitelerine güvendiğini ifade ederek, Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar'ın başarılarından övgüyle söz etti.

Meloni, "Bugün görüldüğü üzere büyük Türk şirketleri İtalya'ya yatırım yapmaya giderek daha fazla ilgi gösteriyor. Baykar Teknoloji'nin Piaggio Aerospace'i satın alma kararı ve Leonardo ile birlikte insansız hava araçlarının geliştirilmesi, üretimi ve bakımı alanında İtalya-Türkiye ittifakı kurması bunun bir göstergesidir. Bu anlaşmayı önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

İtalyan Başbakan, "İtalya merkezli ortak bir girişim var olunca, hem halihazırda güçlü noktalarımız daha güçlü olacak hem de bütün Avrupa'ya yönelik olarak yeni fırsatlar oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.

Telekomünikasyon alanındaki işbirliği

TIM (Telecom Italia) Sparkle ile Turkcell arasındaki anlaşmaya işaret eden Meloni, "Bu anlaşma Türkiye'yi İtalya ve Avrupa telekomünikasyon ekosistemine bağlamayı hedefliyor. Akdeniz'i aşacak yaklaşık 4 bin kilometrelik ileri teknoloji bir dijital omurga inşa edeceğiz. Bu yapı, Avrupa, Orta Doğu ve Asya arasındaki bağlantıyı geliştirecek. Enerji işbirliğimizi güçlendiriyoruz ki bu alanda zaten stratejik ortaklar konumundayız, özellikle Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) aracılığıyla doğal gaz tedarikinde." yorumunu yaptı.

Enerjide, özellikle doğal gazla iki ülkenin "stratejik ortaklar" konumunda olduğunu anlatan Meloni, yenilenebilir enerji, uzay, hızlı tren, kültür varlıklar ve arkeoloji gibi alanlarda işbirliği arzusunun bulunduğunu kaydetti.

İtalya ve Türkiye'nin, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) birlikte organize etme sorumluluğunu paylaştığını vurgulayan Meloni, "Bu her iki ülke için de büyük bir meydan okuma. (Türkiye ile) İlişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Avrupa-Akdeniz senaryosunda Atlantik İttifakı çerçevesinde müttefik ülkeleriz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası meseleler: Rusya- Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile jeopolitik krizleri de uzun uzun istişare ettiklerini belirten Meloni, kendisine Ukrayna'da arabuluculuk çabaları için teşekkürlerini iletti.

Meloni, bu bağlamda, Ukrayna'da ABD Başkanı (Donald) Trump'ın adil ve kalıcı bir barışa ulaşma çabalarına tam destek verdiklerini yineleyerek, şöyle devam etti:

" (Papa Franciscus'un cenazesinde) Aziz Petrus Bazilikası'nda Amerikan Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı arasındaki görüşmenin büyük anlam taşıdığını düşünüyorum ve elbette hepimiz bunun bu süreçte bir dönüm noktası olabileceğini umuyoruz. Ciddi bir müzakere sürecinin başlatılmasını sağlamak için derhal ve koşulsuz ateşkes çağrımızı yineliyoruz. Dün, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı zaferinin kutlamalarıyla sınırlı üç günlük tek taraflı bir ateşkes ilan ettiğini öğrendik. Bu girişimi dikkate alıyoruz ama bunun olması gerekenle ilgisi yok. Elbette Rusya'nın, Ukrayna'nın gösterdiği gibi barışa gerçekten ulaşmak istediğini somut olarak göstermesini ümit ediyoruz."

Başbakan Meloni, Gazze, Suriye ve Libya'daki durumlar bağlamında yeniden inşa süreci ve kalıcı barış yönündeki gayretleri desteklediklerini kaydetti.

Meloni, "Orta Doğu özellikle de Gazze'de giderek daha trajik bir hale gelen durum üzerine fikir alışverişinde bulunduk. İtalya, sadece Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik bir plan için değil, aynı zamanda bölgesel düzeyde kalıcı bir barış ve güvenlik çerçevesi oluşturmak için çaba gösteren Arap ülkelerinin girişimlerini desteklemektedir." dedi.

Başbakan Meloni, Suriye'de, etnik ve dini azınlıklar da dahil olmak üzere tüm toplum kesimlerinin tam olarak dahil edildiği demokratik bir geçişin sağlanmasının gerekliliği konusunu paylaştıklarını aktardı.

Meloni, "Mültecilerin gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde evlerine dönebilmelerini temin etmek için Suriye ekonomisinin yeniden canlanmasını teşvik etmeyi hayati önemde görüyoruz. Aynı şekilde, terörle mücadelede geri adım atılmaması gerektiğine inanıyoruz ki bu alanda İtalya ve Türkiye zaten oldukça etkili bir işbirliği yürütmektedir ve bunu daha da güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile ortaklaşa şekilde göç konusunda son derece iyi tedbirler aldıklarına işaret eden Meloni, Türkiye kaynaklı düzensiz göçün sıfıra indiğini söyledi.

Meloni, suç örgütleri ve insan kaçakçılarına geçit verilmemesi konusunda mutabık olunduğunu da belirterek, "Şu ana kadar yaptıklarımızdan ötürü gurur duyabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Başbakan Meloni, İtalya ve Türkiye'nin birlikte kat edeceği çok yol olduğunu da dile getirdi.

Kaynak: AA

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