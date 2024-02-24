İtalya Başbakanı Ukrayna\'yı savunacaklarını söyledi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'yı kendi evlerinin bir parçası olarak gördüklerini ve onu savunacaklarını söyledi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile sabah Kiev'e giden Meloni, burada ev sahibi Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile savaşın ilk saatlerinde Rusya'nın saldırdığı yerlerden Hostomel'deki Antonov Havaalanı'nı ziyaret etti.
Liderler birer basın açıklaması yaparken, Meloni, Ukrayna halkının buradaki direnişinin tarihin akışını değiştirdiğini belirterek, "Burası, Moskova'nın başarısızlığının ve Ukrayna'nın gururunun simgesidir. Füzelerden, bombalardan, açlıktan daha güçlü bir şeyin olduğunu hatırlatır, o da kişinin toprağına ve özgürlüğüne olan sevgisidir." dedi.
Meloni, 2 yıl önce buradan kaçmayıp mücadele eden kadın ve erkeklere teşekkür etmek için bugün Kiev'de olduklarını dile getirerek, "Ukraynalılar sevdiklerini savundular, böylece bizi savundular. Bu topraklar, evimizin bir parçası ve onu savunmak için elimizden geleni yapacağımızı söylemek için bugün buradayız. 730 gün oldu. 730 gündür Ukraynalılar bize insanın özgürlüğüne inanmanın ne demek olduğunu hatırlatıyor." diye konuştu.
Meloni, G7 liderlerinin video konferansına Kiev'den başkanlık edecek
G7 Dönem Başkanlığını 2024 boyunca üstlenen İtalya'nın Başbakanı Meloni, kendi dönemlerindeki ilk liderler görüşmesini video konferans yoluyla Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılında Kiev'den yönetecek.
G7 liderlerinin görüşmesine, Kiev'de bulunan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kanada Başbakanı Trudeau, Meloni'nin yanında katılacak. ABD, Almanya, İngiltere ve Japonya liderlerinin ise video konferansla zirveye bağlanması bekleniyor.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ise ülkesindeki çiftçilerle olan krizi aşmak için tüm gün tarım fuarında bulunacağı, onun yerine G7'ye, Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'nun katılacağı belirtildi.
G7 liderlerinin görüşmesine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de katılacak.
Liderlerin görüşmesinin ardından ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.
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