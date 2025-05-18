İtalya'da AB ve ABD Liderleri Bir Araya Geldi - Son Dakika
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İtalya'da AB ve ABD Liderleri Bir Araya Geldi

İtalya Başbakanı Meloni, ABD ve AB liderleriyle ticaret ve güvenlik konularını görüştü.

18.05.2025 18:54
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya geldi.

Roma'ya komşu Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine katılan liderlerden; Vance ve Von der Leyen, Meloni'nin ev sahipliğindeki üçlü görüşmeye katıldı.

İtalya Başbakanlığında üçlü görüşmeye geçmeden önce liderler, ortak basın açıklaması yaptı.

Vance ve von der Leyen'e davetini kabul ettikleri için teşekkür eden Meloni, "Bir ay önce Washington'da (ABD Başkanı Donald) Başkan Trump'a bir görüşme önerisinde bulunmuştum, bugün AB ve ABD'nin iki liderini ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum, bu bir diyaloğun başlangıcı. Bugünün, ilk temas ve yeni bir başlangıç olmasını umuyorum." dedi.

İtalya'nın buradaki rolünün diyaloğu teşvik etmek olduğunun altını çizen Meloni, "Tabii ki ticaret konularında Avrupa'da yetki Komisyon'a ait. Bu yüzden İtalya'nın rolü, diyaloğu kolaylaştırmak için duyulan ihtiyaç ve isteğe bağlı olarak şekilleniyor. Bu fırsatı sundukları için her iki muhatabıma da teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise Başkan Trump'la beraber Meloni'yi her zaman takdir ettiklerini belirterek, "Bu görüşmeyi yapmayı dört gözle bekliyordum. Başbakan Meloni'nin teklif ettiği ve Başkan'la benim memnuniyetle kabul ettiğimiz şeylerden biri, Avrupa ile ABD arasında bir köprü kurmak oldu." ifadelerini kullandı.

Vance, şunları kaydetti:

"Daha önce de söylediğim gibi, Avrupa ABD'nin önemli bir müttefikidir. Avrupa'daki her bir ülke bizim için değerli bir ortaktır. Elbette, dostlar arasında olduğu gibi, bazı konularda örneğin ticaret gibi görüş ayrılıklarımız olabilir ama aynı zamanda birlikte çalışabileceğimiz pek çok ortak noktamız da var. Bence çok iyi bir görüşme gerçekleştireceğiz ve umuyorum ki bu, ABD ile AB arasında uzun vadeli ticari faydalar sağlayacak bir müzakere sürecinin başlangıcı olur."

Von der Leyen de bu üçlü görüşme için Meloni'ye teşekkür ederken, "ABD ile çok özel ve yakın bir ilişkimiz var. Ticaret açısından bakıldığında, yıllık 1,5 trilyon doları aşan hacmiyle dünyanın en büyük ticaret ilişkisine sahibiz. Aramızda güçlü bir bağ var, uzmanlarımızın derinlemesine incelediği belgeleri karşılıklı olarak paylaştık, detayları tartışıyoruz. Herkes bilir ki şeytan ayrıntıda gizlidir; ama bizi birleştiren şey, her iki taraf için de iyi bir anlaşma yapma arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna konusuna da değinen Von der Leyen, "Bizi birleştiren bir başka unsur da Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış istememiz. Bu savaşın sona ermesi için ne kadar kararlı olduğunuzu biliyoruz ve bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Şu anda önemli olan, süreci ileriye taşımak. Bence gelecek hafta bu konu da hayati olacak." dedi.

Von der Leyen ilişkilerde öne çıkan bir diğer konu başlığının savunma olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupalıların savunma yatırımlarını artırması gerektiğini biliyoruz ve bu nedenle Komisyon, önümüzdeki 4 yıl içinde savunma alanında yatırım yapılabilmesi için 800 milyar avroya kadar kaynağın kullanılmasına olanak tanıdı. Bu AB'yi güçlendirecek ama güçlü bir Avrupa aynı zamanda güçlü bir NATO demektir. Durumu NATO Zirvesi'nde değerlendireceğiz ama bugün bu üçlü görüşmenin gerçekleşmesinden mutluyum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İtalya'da AB ve ABD Liderleri Bir Araya Geldi - Son Dakika

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