İtalya\'da Gazze\'de insani ateşkes için çağrı kabul edildi

İtalya'da Temsilciler Meclisi'nde, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına Gazze'de insani ateşkes için çalışmasına yönelik çağrı yapan bir önerge kabul edildi.
İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler başlığı altında İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda ele alındı.
Genel Kurulda, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (PD) verdiği; Gazze'deki sivilleri korumak için acil insani ateşkes ile Gazze'ye hızlı ve insani yardım erişiminin sağlanması ve İsrailli rehinelerin serbest bırakılması konusunda önerge, 128 oyla kabul edilirken, sağ koalisyon iktidarı partilerine mensup 159 milletvekili ise çekimser kaldı.
İtalyan yasalarına göre, parlamentoda kabul edilen önergelerin yasal bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte hükümete çağrı niteliği taşıyor.
Ana muhalefetteki PD'nin lideri Elly Schlein, meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada, önergeyi bu konuda ilerleme sağlamak için sunduklarını belirterek, "İktidar çekimser kaldı, muhalefet ise olumlu oy kullandı. Ancak kabul edildi. Bu bizim için önemli bir şey. Meclis, bugün Gazze'deki tüm sivilleri korumak ve halen Hamas'ın elinde olan rehineleri serbest bırakmak için acil insani ateşkes çağrısında bulunuyor." dedi.
Schlein, bugün kabul edilen önergelerinin içinde iki devletli çözüme yönelik siyasi bir konferans başlatılması önerisinin de olduğunu ve bunu da önemsediklerini söyledi.
Önergede yer almayan, Filistin Devleti'nin Avrupa Birliği (AB) tarafından tanınması konusunda da Schlein, ısrarcı olmaya devam edeceklerini söyledi.
Ana muhalefet lideri Schlein, bu konuda Başbakan Giorgia Meloni ile bir telefon konuşması yaptığını ve kendisinden Orta Doğu konusunda İtalyan hükümetinin daha güçlü ve kapsayıcı bir diplomatik girişimde bulunmasını istediğini dile getirdi.
Bu arada, bir diğer büyük muhalefet partisi 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) grup başkanvekili Francesco Silvestri de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Meclis'te kendilerinin de Gazze'de ateşkes ve insani koridorlar açılmasını talep eden, ayrıca Meloni hükümetine İsrail'in Refah'taki saldırısına karşı tavır almaya davet eden bir önerge sunduklarını belirtti.
Silvestri, iki halk ve iki devletli çözüm isteniyorsa bunun için somut adımlar atılması gerektiğini de ifade etti.
Diğer yandan, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda iktidar partilerinin de sunduğu başka önergeler de görüşülüp oylandı.
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